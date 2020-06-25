Новий підрядник відновив будівництво візит-центру у Шевченківському гаю

У Музеї народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького інформаційно-освітній центр (візит-центр) зводитиме новий підрядник. Власне 24 червня ТОВ «Бізнес-вектор ДК» відновило роботи з будівництва. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«На місці будівництва інформаційно-освітнього центру на території Музею народної архітектури та побуту ім. К. Шептицького було проведено виїзну робочу нараду. Станом на сьогодні вже завершено всі процедури щодо визначення переможця, що відновить роботи з будівництва центру, завершено процес експертизи та всі погодження. Тепер компанія-переможець офіційно береться за цей об’єкт, завозить всю необхідну техніку і з наступного тижня повномасштабно відновить будівельні роботи. Ми визначили план проведення робіт, всю поетапність, і відповідно до плану, до кінця цього року об’єкт має бути завершено», – розповів заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко.

Зазначимо, відтепер будівництвом інформаційно-освітнього центру буде займатися ТОВ «Бізнес-вектор ДК». Раніше тут роботи проводила підрядна організація «Будкомінвестиція», проте з нею було розірвано угоди. Відтак міське управління культури обрало нового підрядника.

У мерії інформують, що на території Шевченківського гаю буде споруджено інформаційно-освітній центр, який стане обличчям музею, адже буде першою спорудою, яку бачитимуть відвідувачі. Центр передбачає створення місця для творчої і наукової діяльності, приміщення для адмінперсоналу. Там будуть конференц-зали, лекторії, спеціально облаштована виставкова площа, і через цей центр людина зможе потрапити в Музей.

Раніше Львівський портал інформував про те, як виглядатиме візит-центр у Шевченківському гаю.

Музей народної архітектури і побуту імені Климентія Шептицького у Львові, більш відомий як Шевченківський гай, 9 жовтня 2018 року підписав договір із ТзОВ «Будкомінвестиція» щодо будівництва інформаційно-освітнього центру.

Додамо, що ТзОВ «Будкомінвестиція» фігурує у кримінальному провадженні, відкритому за ч.3 ст.191, ч.3 ст.426-1 КК України.

Нагадаємо, намір збудувати візит-центр (інформаційно-освітній центр) на території Музею народної архітектури та побуту вул. Чернеча Гора, 1 (народна назва – «Шевченківський гай») викликав у Львові широкий резонанс. За цим фактом поліція відкривала кримінальне провадження.