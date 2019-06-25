Мерія обіцяє до кінця року збудувати візит-центр у Шевченківському гаю

У Львівській міській раді запевняють, що візит-центр (інформаційно-освітній центр) у Музеї народної архітектури і побуту імені Климентія Шептицького збудують до кінця цього року. Про це сьогодні, 25 червня, під час зустрічі із журналістами розповіла директорка департаменту розвитку ЛМР Наталія Бунда, передає кореспондент Львівського порталу.

Візит-центр покликаний створити місце для творчої і наукової діяльності. Там буде конференц-зал на 200 людей, лекторії, простір для проведення виставок та іншої просвітницької діяльності. Також через центр можна буде потрапити до Музею.

За словами Наталії Бунди, інформаційно-освітній центр обійдеться бюджет розвитку Львова близько у 30 млн грн. Наразі на будівельні роботи виділено 12,5 млн грн.

Водночас триває підготовчий етап для будівництва адміністративного корпусу, де передбачається розташування робочих кабінетів для персоналу музею (наукових працівників та адміністрації), архітектурні та художні майстерні, зали нарад, технічні та допоміжні приміщення.

Наразі очікується рішення виконавчого комітету, який має затвердити містобудівні умови та обмеження на спорудження цього корпусу. Скільки коштуватиме будівництво – не відомо.

Як повідомляв Львівський портал, Музей народної архітектури і побуту імені Климентія Шептицького у Львові, більш відомий як Шевченківський гай, 9 жовтня підписав договір із ТзОВ «Будкомінвестиція» щодо будівництва інформаційно-освітнього центру.

Нагадаємо Намір збудувати візит-центр (інформаційно-освітній центр) на території Музею народної архітектури та побуту вул. Чернеча Гора, 1 (народна назва – «Шевченківський гай») викликав у Львові широкий резонанс. Через намір зводити візит-центр в «Шевченківському гаю» поліція відкривала кримінальне провадження.

Старт будівництву на території Шевченківського гаю міська рада Львова дала 10 серпня цього року. Також незабаром біля Шевченківського гаю відкриють автостоянку на 49 місць.