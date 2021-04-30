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На Львівщині – 568 нових хворих на коронавірус

Наталя Дуляба

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Станом на ранок п’ятниці, 30 квітня, на Львівщині виявили 568 нових хворих на коронавірус, тоді як одужали втричі більше – 1681 людина. Ще 16 осіб померли. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Так, коронавірус на Львівщині підхопили вже 129 566 людей.

Протягом четверга, 29 квітня, лабораторні центри провели 1799 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 568, тобто майже 32% від усіх зроблених тестувань. Серед усіх нових хворих 285 осіб – це львів’яни.

Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 3262 людини (+16 за останню добу). Побороти недугу зуміли 102 614 пацієнтів (+1681 за минулу добу).

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Нагадаємо, у середині березня у Львові та області стрімко зросла захворюваність на коронавірус. Фактично кожен другий ПЛР-тест був позитивним.

Самі ж медики казали, що під час весняного піку на одного лікаря припадало близько 50 хворих. Робота йшла у посиленому режимі, тому медична спільнота закликала львів’ян дотримуватись карантину й обмежити фізичні контакти.

Днями міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна виходить із третьох хвилі коронавірусу, адже захворюваність врешті стабілізувалась. Проте у МОЗ прогнозують новий спалах після Великодня.

У Львівській ОДА теж говорять про стабілізацію з Covid-19, зокрема й з високим рівнем госпіталізацій, проте кажуть, що ситуація все ще є напруженою.

Із 26 квітня Львівщина вийшла із «червоної» covid-зони і потрапила у «жовту».

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