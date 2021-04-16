У ЛОДА заявили про стабілізацію ситуації з Covid на Львівщині

На Львівщині ситуація з коронавірусною інфекцією стабілізується. Проте мешканців області вкотре закликають дотримуватися карантинних обмежень. Про це 16 квітня під час брифінгу повідомила заступниця директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ірина Шурпяк, передає Львівський портал.

За її словами, наразі в стаціонарах Львівщини перебуває 3168 пацієнтів з коронавірусом. Лікарні на понад 65% заповнені хворими на COVID. Також 220 осіб зараз перебуває у реанімація. ще 69 підключені до апаратів ШВЛ.

Разом з тим, Ірина Шурпяк заявила, що в області стабілізується ситуація з коронавірусною інфекцією.

«Можемо говорити про стабілізацію ситуації в області на даний момент і про те, що карантинні заходи дають свій ефект. Тому вкотре закликаємо дотримуватись карантину», – зазначила Ірина Шурпяк.

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У Львівському обласному центрі громадського здоров’я також зазначають, що фіксують деяке зменшення у щоденній виявленості випадків коронавірусної інфекції. Практично місяць кількість щоденних випадків в середньому за 5 днів перевищувала 1000, а уже два останні дні середнє значення склало менше тисячі.

Проте там наголошують, що пік епідемії все ще позначається як на кількості активних випадків, так і на смертності.

«Невтішними є числа смертності. Так, за останній тиждень було зафіксовано 178 смертельних випадків від коронавірусної інфекції. Вже четвертий тиждень поспіль смертність складає більше 100 випадків в тиждень. Також цього тижня, 14 квітня, було зафіксовано рекордне значення смертності від ковіду – 35 випадків за добу», – кажуть в обласному центрі громадського здоров’я.

Нагадаємо, станом 16 квітня на Львівщині коронавірусну інфекцію виявили у 121 653 осіб. Протягом минулої доби виявили 1 365 нових хворих.

Зазначимо, у Львові та області стрімко зросла захворюваність на коронавірус. Фактично кожен другий ПЛР-тест є позитивним.

Додамо, нещодавно в МОЗ заявили, що Україна вийшла на пік третьої хвилі коронавірусу, відтак ситуація почала стабілізуватися.

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