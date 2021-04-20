На Львівщині поменшало госпіталізацій хворих на Covid, але ситуація досі напружена, – ЛОДА

На Львівщині фіксують невелике зниження госпіталізацій хворих на Covid. Проте про значне покращення епідситуації в області поки що говорити зарано. Про це у вівторок, 20 квітня, під час брифінгу повідомив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис, передає Львівський портал.

За його словами, в лікарнях області станом на 20 квітня перебуває 3003 пацієнтів, з них 226 – в реанімаціях, ще 59 підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Медзаклади на 62,10% заповнені хворими.

«Ситуація на Львівщині залишається напруженою. Навіть незважаючи на те, що протягом останніх днів у нас є тенденції до зменшення підтверджених випадків COVID, коефіцієнт виявлених випадків є достатньо високим», – зазначає Орест Чемерис.

На Львівщині, як зазначає посадовець, дещо знизилася кількість госпіталізацій хворих на Covid. Втім про покращення епідситуації в області поки що говорити зарано. На лікарняні ліжка й надалі поступають молоді люди із важкими формами пневмонії.

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«Якщо порівняти вчорашній день з аналогічним періодом минулого тижня, то в нас на 400 пацієнтів в стаціонарах знаходиться менше. Щодо госпіталізації, то дійсно є деякі позитивні зрушення, але вони є незначні. Кількість госпіталізованих на 100 тисяч населення протягом останніх семи днів зменшується. Можна говорити, що навіть повертаємося в межі норми. Але говорити про те, що епідситуація значно покращується, не можна. Адже за вчорашній день було госпіталізовано 240 осіб – це велика кількість хворих. У нас є багато пацієнтів достатньо молодого віку з важкими формами пневмонії. Вони – кисневозалежні та потребують інтенсивного лікування», – інформує керівник департаменту охорони здоров’я ЛОДА.

Нагадаємо, у середині березня у Львові та області стрімко зросла захворюваність на коронавірус. Фактично кожен другий ПЛР-тест є позитивним. 2 квітня у лікарні на Львівщині госпіталізували 351 пацієнта із Covid-19. Це був найбільший добовий показник за весь час пандемії.

Найбільше пацієнтів із Covid досі лежать у лікарні швидкої допомоги. На початку квітня тут навіть утворилась черга зі «швидких», які привезли нових хворих. Самі ж медики кажуть, що на одного лікаря зараз припадає близько 50 хворих. Робота йде у посиленому режимі, тому медична спільнота закликала львів’ян дотримуватись карантину й обмежити фізичні контакти.

Вже у середині квітня у Львівській ОДА заявили про стабілізацію ситуації з Covid на Львівщині.

Додамо, станом на 20 квітня у Львівській області COVID-19 підтвердили у 123 874 осіб, з яких 447 – за минулу добу.

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