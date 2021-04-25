Львівщина переходить до «жовтої» зони карантину

З понеділка, 26 квітня, Львівська область переходить з «червоної» зони у «жовте». Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.

За його словами, держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) на позачерговому засіданні в неділю вивела Львівську область з «червоної» зони епідеміологічної небезпеки.

«За результатами Державна комісія вирішила скасувати: – з 00 години 00 хвилин 26 квітня 2021 року «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Львівської області, та застосувати на території Львівської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для «жовтий» рівня епідемічної небезпеки», – написав Олег Немчінов.

Жовта зона карантину передбачає такі обмеження:

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перебування в масках у громадських місцях та громадських будівлях

робота закладів громадського харчування з 7 год. до 24 год.

робота закладів культури з наповненістю менш ніж 50%місць у кожній окремій залі

діяльність закладів громадського харчування за умовою доставки і замовлення на винос.

У «червоній» covid-зоні Львівщина опинилась наприкінці березня. У цій епідзоні діють найжорсткіші карантинні обмеження.

Зауважимо, нещодавно Львів продовжив жорсткий карантин до 4 квітня, дозволивши роботу ринків та літніх майданчиків, а також початкових шкіл.

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що 26 квітня у Львові зберуть міську комісію з надзвичайних ситуацій, яка видасть усі протоколи та подальші вказівки для роботи.

Нагадаємо, ще в середині березня у Львові та області стрімко зросла захворюваність на коронавірус. Фактично кожен другий ПЛР-тест був позитивним.

У Львівській ОДА недавно заявили про стабілізацію з Covid-19, зокрема й з високим рівнем госпіталізацій, проте кажуть, що ситуація все ще є напруженою

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