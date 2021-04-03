«Медики працюють із останніх сил»: львів’ян закликають дотримуватись карантину

Станом на суботу, 3 квітня, у стаціонарах Львівської області лікують 3256 хворих на коронавірус, у медзакладах Львова – найбільша завантаженість. Із закликом дотримуватись карантину до львів’ян звернулись самі медики та міський голова Андрій Садовий. Про це повідомляє Львівський портал.

Протягом 2 квітня у лікарні на Львівщині госпіталізували 351 пацієнта із Covid-19. Це найбільший добовий показник за весь час пандемії. У медзаклади Львова поступили 110 хворих. Найвищий показник завантаженості – у лікарні швидкої допомоги (486 пацієнтів). Днями тут навіть утворилась черга зі «швидких», які привезли нових хворих.

Андрій Садовий наголосив, що ситуація з Covid-19 залишається вкрай складною і закликав львів’ян залишатись удома, адже медики «працюють із останніх сил».

«Перед вихідними хочу ще раз закликати всіх берегти себе та своїх близьких. Наші медики з останніх сил допомагають хворим. Ситуація справді критична. Я прошу почути людей, які сьогодні рятують наші життя. Ми готуємо нові ліжка, купуємо і налаштовуємо кисневі станції та концентратори. Але краще залишитись вдома і не наражати себе на небезпеку», – наголошує мер.

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Із закликом дотримуватися карантину до львів’ян звернулися й самі медики. Кажуть, що працюють у посиленому режимі, тому просять підтримки й допомоги мешканців.

«За останні два-три тижні кількість пацієнтів значно зросла. Раніше на одного лікаря в середньому було 20-30 пацієнтів, зараз – до 50. Лікарі, медсестри, молодший медичний персонал працюють на виснаження, вони працюють фактично на ентузіазмі», – зауважує завідувачка кардіологічного відділення 8-ої лікарні Валентина Коваль

«Ми працюємо, наприклад, 6 годин, потім ми стараємося на годинку один одного замінити, бо нам потрібно також трохи відпочити, переодягнутись. Допоки люди сюди не потрапляють, вони всі кажуть, що не вірили, що може бути так важко і так погано», – розповідає медсестра covid-відділення лікарні швидкої допомоги Мар’яна Гузій.

«Так, зараз є дуже важко, але наше бажання – допомогти пацієнтам. Всі страхи ми відкладаємо десь на задній план», – зі свого боку додає медсестра реанімаційного відділення 8-ої лікарні Дарина Копій.

«Медсестри завантажені просто не на всі 100%, а на всі 300%. Після зміни їх дико болять спини, в них піднімається тиск. Тому я прошу дотримуватися карантинних заходів. Ходіть у масках, не ходіть по гостях, не робити весілля, забави, хрестини і збирати всіх. Маєте ознаки ГРВІ – сидіть вдома», – закликає завідувачка центру терапії лікарні швидкої допомоги Марта Сайко.

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Відео: YouTube Андрія Садового