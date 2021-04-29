На Львівщині за десять мільйонів добудують 18 сільських амбулаторій

На Львівщині добудовують 18 сільських амбулаторій, які повинні були здати в експлуатацію ще у 2019 році. На завершення робіт з обласного бюджету виділили 10 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Із запланованих 43 сільських амбулаторій на сьогодні працює більше половони – 25 установ. Їх збудували за рахунок субвенції з державного бюджету та коштів відповідних місцевих бюджетів.

Для завершення будівництва решти 18 закладів кошти скерували з залишку цільової субвенції, наданої з держбюджету у минулих роках.

Окрім того, на Львівщині триває рекоснтрукція та капітальний ремонт діючих амбулаторій сімейної медицини, зокрема:

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будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини (ЗПСМ) у смт Запитів Львівського району;

Львівського району; капітальний ремонт амбулаторії монопрактики ЗПСМ у с. Заверещиця Львівського району;

Львівського району; капітальний ремонт покрівлі даху та фасадів амбулаторії ЗПСМ з проведенням благоустрою на території земельної ділянки по вул. Б. Хмельницького, 17 в с. Бірки Яворівського району;

Яворівського району; капітальний ремонт будівлі лікарської амбулаторії ЗПСМ у с. Луки Самбірського району;

Самбірського району; капітальний ремонт приміщення амбулаторії ЗПСМ у с. Воля-Баранецька Самбірського району;

Самбірського району; реконструкція фельдшерсько-акушерського пункту під амбулаторії первинної медицини у с. Деревня Львівського району;

Львівського району; реконструкція амбулаторії ЗПСМ у с. Волостків Яворівського району.

Також вже завершені роботи та здані в експлуатацію ще дві амбулаторії. А саме:

будівництво незавершеного будівництвом будинку для людей похилого віку та службових квартир для вчителів під лікарську амбулаторію ЗПСМ, допоміжних приміщень для оздоровлення у с. Малехів (Львівська ТГ);

(Львівська ТГ); реконструкція покрівлі будівлі амбулаторії ЗПСМ у с. Стрілки Самбірського району.

Львівський портал писав, які амбулаторії в області досі недобудовані.

Зазначимо, що будівництво 43 сільських амбулаторій на Львівщині стартувало ще на початку 2019 року. Звести їх мали до кінця 2019 року, однак у ЛОДА не вклались у ці терміни. Через відставання від графіку робіт ЛОДА розірвала угоди з підрядниками, які будували 10 амбулаторій.

Станом на лютий 2020 року у селах Львівської області відкрили лише десять амбулаторій. У середині жовтня у ЛОДА звітували про завершення будівництва 20 сільських амбулаторій.

Водночас будівництво сільських амбулаторій на Львівщині не обійшлося без скандалів. Правоохоронці підозрюють посадовців ЛОДА у привласненні 3 млн грн та 1,3 млн грн на зведенні амбулаторій у Жидачівському районі.

Також підрядник порушнив умови договору та привласнив 2 млн грн на будівництві амбулаторій на Львівщині.

Як писав Львівський портал, для потреб новозбудованих сільських амбулаторій на Львівщині придбали спочатку 43 позашляховики Renault Duster, тепер медзакладам мають передати ще 159 таких машин. Загалом ці автомобілі обійшлися орієнтовно у 90 млн грн.

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