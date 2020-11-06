На будівництві амбулаторії на Львівщині розікрали майже 2 млн грн

Під час будівництва амбулаторії у Львівській області генпідрядник порушив умови договору та привласнив майже 2 мільйони гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

Мова йде про будівництво за державні кошти амбулаторії в одному з сіл на Львівщині. Більше деталей у прокуратурі не надають.

Суд задовольнив позов прокуратури та підтвердив факт порушення генпідрядником умов договору. Відтак з ТзОВ стягнуть невикористаний аванс та пеню на загальну суму 1 772 861 млн грн.

Реклама партнерів

Після набрання судовим рішенням законної сили органи прокуратури забезпечуватимуть його реальне виконання.

Зазначимо, що будівництво 43 сільських амбулаторій на Львівщині стартувало ще на початку 2019 року. Звести їх мали до кінця 2019 року, однак у ЛОДА не вклались у ці терміни. Через відставання від графіку робіт ЛОДА розірвала угоди з підрядниками, які будували 10 амбулаторій.

Станом на лютий 2020 року у селах Львівської області відкрили лише десять амбулаторій. У середині жовтня у ЛОДА звітували про завершення будівництва 20 сільських амбулаторій.

Водночас будівництво сільських амбулаторій на Львівщині не обійшлося без скандалів. Правоохоронці підозрюють посадовців ЛОДА у привласненні 3 млн грн та 1,3 млн грн на зведенні амбулаторій у Жидачівському районі.

Як писав Львівський портал, для потреб новозбудованих сільських амбулаторій на Львівщині придбали спочатку 43 позашляховики Renault Duster, тепер медзакладам мають передати ще 159 таких машин. Загалом ці автомобілі обійшлися орієнтовно у 90 млн грн.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.