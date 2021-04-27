На Львівщині вакцинували від covid 41 тисячу людей

Станом на ранок 27 квітня на Львівщині 41 423 людини отримали щеплення від коронавірусу. Про це під час брифінгу заявив директор департаменту охорони здоров’я Орест Чемерис, передає Львівський портал.

Вакцинація на Львівщині стартувала 25 лютого, за цей час в області вакцинували 41 423 особи. Зокрема, вакциною Covishield (Oxford-Astra Zeneca) зробили 38 247 щеплень, CoronaVac – 2288 ін’єкцій та Pfizer – 851 щеплень.

Також вчора область отримала вакцину AstraZeneca корейського виробництва, нею встигли щепити 10 людей.

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Зазначимо, 26 квітня на Львівщину надійшла нова партія вакцин американського та корейського виробництва. Зокрема, вакцини Pfizer надійшло 1170 доз та AstraZeneca – 21 600 доз.

Незважаючи на те, що область є однією з лідерів за темпами вакцинації в Україні, нещодавно стало відомо, що через брак вакцини у Львові призупинили робити щеплення викладачам вишів.

Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу в Україні стартувала наприкінці лютого. Щеплення роблять безкоштовно вакциною CoviShield, виготовленою в Індії компанією Serum Institute – найбільшим світовим виробником вакцин.

З 13 квітня щеплення в Україні почали робити й китайською вакциною CoronaVac. Загалом держава має отримати 1,9 млн доз, зараз надійшло 215 тисяч доз. Також нам обіцяють ще 10 млн доз вакцини Pfizer (США). Перші 117 тисяч доз вже доставили в Україну.

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