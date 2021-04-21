У Львові дефіцит вакцини проти коронавірусу. Зупинена вакцинація освітян

У Львові призупинено процес вакцинації освітян через закінчення вакцини. Про це повідомив доцент кафедри програмування Львівського національного університету імені Івана Франка, більш відомий як борець за права українців в Україні, Святослав Літинський на своїй сторінці у Facebook.

За словами Святослава Літинського, його разом із колегами по факультету Прикладної математики мали вакцинувати ще 16 квітня. Відповідне запрошення на вакцинацію освітян, яку держава проводить пріоритетно, він отримав через застосунок ДІЯ.

«15 квітня нас повідомили, що на п’ятницю (16 квітня) вакцини не вистачить. Тож вакцинація переноситься на наступний тиждень», – повідомив Святослав Літинський.

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20 квітня вакцинацію від коронавірусу працівників Університету Франка знову відклали.

«Керівництва 5-ї Міської клінічної лікарні повідомило про закінчення вакцини. Мовляв, як тільки вакцина знову буде у наявності ми вас повідомимо і процес вакцинування буде відновлений», – зазначає Святослав Літинський.

Як відомо, від початку пандемії на Львівщині виявили 124 366 випадків захворювання на коронавірус. Із них – 3089 людей померло (+25 за останню добу).

Вакцинація від коронавірусу в Україні стартувала наприкінці лютого.

Станом на 20 квітня перше щеплення, а їх має бути два, зробили заледве 478 тисячам українцям. На Львівщині за майже два місяці вакцинації встигли щепити трохи більше 30 тисяч осіб.

До слова, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов обіцяв, що влітку в Україні прискорять процес вакцинації населення і до його закінчення планується вийти на рівень 5-7 млн щеплень на місяць.

Тим часом на сьогодні темпи вакцинації в України одні із найгірших у світі. Лише 5 людей завершили повну вакцинацію.

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