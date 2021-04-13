В Україні стартує щеплення китайською вакциною CoronaVac

З вівторка, 13 квітня, в Україні розпочинається щеплення вакциною CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech проти COVID-19. Про це очільник МОЗ Максим Степанов повідомив під час брифінгу.

Міністерство охорони здоров’я вже завершило всі необхідні перевірки й тести препарату, тож в Україні стартує щеплення цією вакциною.

«CoronaVac є розробкою відомої у світі компанії Sinovac Biotech, яка виготовляє сотні мільйонів доз вакцин на рік та поставляє їх у більше ніж 35 країн. Україна отримала першу партію в обсязі 215 тис. доз цієї вакцини. Всього законтрактували 1,9 мільйона доз. Решта 1,7 мільйона надійдуть найближчим часом. Ми розраховуємо на постачання протягом квітня-травня цього року», – цитує пресслужба МОЗ Степанова.

Перша партія вакцин CoronaVac буде розподілена передусім серед маломобільних груп населення та їх доглядальників, соціальних працівників. Також щеплення буде організовано для освітян, які беруть участь в організації та проведенні ЗНО, для українських олімпійських та паралімпійських спортсменів, які готуються до Олімпійських ігор у Токіо, представників Національної поліції та Збройних сил України.

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Вакцина Sinovac Biotech розроблена китайським фармацевтичним підприємством, що спеціалізується на виробництві вакцин проти гепатиту та грипу. Ця вакцина містить у своєму складі інактивований вірус. Організм реагує на нього та виробляє імунітет. Схоже працюють вакцини проти поліомієліту, грипу. Вакцину Sinovac Biotech водять внутрішньом’язово. Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози вакцини з інтервалом у 14-28 днів. Ефективність вакцини становить 83,5% після щеплення двома дозами.

Наразі Азербайджан, Бразилія, Китай, Чилі, Індонезія та Туреччина дозволили вакцину для екстреного використання для імунізації своїх громадян. Китай дозволив використовувати вакцину виробника Sinovac Biotech для імунізації широкого загалу.

Наприкінці 2020 року Міністерство охорони здоров’я України підписало контракт на постачання 1,9 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва Sinovac Biotech. Перша партія з 215 тис. доз вакцини Sinovac Biotech надійшла в Україну 25 березня.

Додамо, на Львівщині щеплення досі роблять вакциною CoviShield. Проте область вже очікує на Sinovac Biotech. На Львівщині проходять навчання мобільних бригад, які працюватимуть з китайською вакциною.

Станом на 13 квітня Covid-щеплення зробили 388 401 українцю, лише п’ятеро з них отримали необхідні дві дози вакцини.

Загалом на Львівщині Covid-щеплення отримали майже 18 000 людей. Із таким показником область є третьою в Україні за темпами вакцинації.

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