На Львівщину доставили ще одну партію вакцин Pfizer та AstraZeneca

На Львівщину надійшла нова партія вакцин американського та корейського виробництва. Зокрема, вакцини Pfizer надійшло 1170 доз та AstraZeneca – 21 600 доз. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Вакциною Pfizer продовжують використовувати для вакцинації мешканців будинків інтернатного типу та співробітників таких установ. Також цією ж вакциною щеплюють працівників ДСНС та прикордонників.

За словами регіонального координатора з вакцинації проти коронавірусної інфекції у Львівській області Олега Когута, вакциною AstraZeneca будуть вакцинувати осіб 65+. Тому бажаючі матимуть змогу записатись через своїх сімейних лікарів та отримати свою дозу вакцини.

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Також провакцинують осіб, які не були щеплені в першому та другому етапах. Тепер надана можливість організованим колективам, які мають в своєму штаті більше 50 осіб, записати їх в чергу на щеплення проти COVID-19.

Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу в Україні стартувала наприкінці лютого. Щеплення роблять безкоштовно вакциною CoviShield, виготовленою в Індії компанією Serum Institute – найбільшим світовим виробником вакцин.

З 13 квітня щеплення в Україні почали робити й китайською вакциною CoronaVac. Загалом держава має отримати 1,9 млн доз, зараз надійшло 215 тисяч доз. Також нам обіцяють ще 10 млн доз вакцини Pfizer (США). Перші 117 тисяч доз вже доставили в Україну.

Як писав Львівський портал, на Львівщині щеплення проти коронавірусу отримали вже більше 40 тисяч мешканців. Область є однією з лідерів за темпами вакцинації в Україні. Хоча нещодавно стало відомо, що через брак вакцини у Львові призупинили робити щеплення викладачам вишів.

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Фото: ЛОДА