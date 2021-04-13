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Китайська вакцина CoronaVac на Львівщині: коли і кому робитимуть щеплення

Наталя Дуляба

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Найближчими днями на Львівщину привезуть Covid-вакцину CoronaVac китайського виробника Sinovac Biotech. Перші мобільні бригади, які робитимуть щеплення, вже пройшли спецнавчання. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті охорони здоров’я Львівської ОДА.

Віднині, 13 квітня, в Україні офіційно стартувала вакцинація проти коронавірусу китайською вакциною CoronaVac. Свою партію вакцини, 11 000 доз, Львівщина має отримати вже з дня на день.

Наразі працювати з CoronaVac навчились перші три мобільні бригади. Тому як тільки вакцина прибуде на територію області, вони зможуть розпочати вакцинацію. Згодом спеціальні навчання пройдуть й інші шість бригад, тобто всі 9 мобільних бригад зможуть робити щеплення вакцинами Covishield та CoronaVac.

«Кількість бригад буде збільшуватись, це допоможе пришвидшити темпи вакцинації та охопити більшу кількість мешканців області. Вже розроблена програма онлайн-навчання. Після здачі контрольних тестувань медики отримають сертифікати. Вони володітимуть правилами організації та технікою проведення щеплень від Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, а також навичками надання невідкладної допомоги», – розповів координатор з Covid-вакцинації на Львівщині Олег Когут.

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Кому і коли робитимуть щеплення китайською вакциною CoronaVac?

CoronaVaс вводять в організм двома дозами, другу виробник ремендує робити через 14-28 днів. Втім проведені дослідження показали, що оптимальний інтервал становить 28 днів, адже саме до того часу формується високий рівень антитіл. Ефективність вакцини сягає 83,5% після двох доз щеплень.

Цією вакциною на Львівщині будуть вакцинувати освітян, які залучені до проведення ЗНО-2021, маломобільні групи населення, а також людей, які доглядають за ними.

Оскільки Львівщина отримає 11 000 доз вакцини CoronaVaс, то їх вистачить на повний курс для 5500 людей.

Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу в Україні стартувала наприкінці лютого. Щеплення роблять безкоштовно вакциною CoviShield, виготовленою в Індії компанією Serum Institute – найбільшим світовим виробником вакцин.

Станом на 13 квітня Covid-щеплення зробили 388 401 українцю, лише п’ятеро з них отримали необхідні дві дози вакцини. У Львові щеплення отримали вже понад 12 000 людей. Серед них – медики, старші люди віком 65+ та 80+, громадські діячі, військові.

На Львівщині Covid-щеплення загалом отримали понад 20 000 людей. Із таким показником область є третьою в Україні за темпами вакцинації.

Тепер щеплення в Україні почали робити й китайською вакциною CoronaVac. Загалом держава має отримати 1,9 млн доз, зараз надійшло 215 тисяч доз.

Також нам обіцяють ще 10 млн доз вакцини Pfizer (США). Отримати її держава має орієнтовно у квітні-травні. Львів сподівається отримати цю вакцину і почати використовувати у травні.

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