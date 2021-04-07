Львівщина – серед лідерів в Україні за темпами вакцинації від COVID

Станом на 7 квітня на Львівщині провели майже 18 тисяч щеплень від коронавірусної інфекції. Відтак область посідає третє місце в Україні з темпами вакцинації. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Лідирує у списку Київ, де вже зробили понад 27 тисяч щеплень. На другому місці опинилися Дніпропетровська область, там вакцину від COVID отримали 23 тисячі осіб. Далі йде Львівщина, де щеплення зробили 17 873 людям. Четверте та п’яте місце посіли Київська (16 599 осіб) та Черкаська (15 808 осіб) області.

За словами керівниці Львівського обласного лабораторно центру МОЗ Наталії Іванченко, наразі на Львівщині працює 43 пункти щеплень на базі закладів охорони здоров’я. Проте це число мають збільшити до 175.

«На даний час в області провакциновано 17 873 особи, більшу частину з яких складають жінки (10 124). Станом на 6 квітня по Україні зареєстровано 24 повідомлення про несприятливі події імунізації, три з них – на Львівщині, проте це несерйозні випадки. Тобто, без госпіталізації пацієнта» – каже Наталія Іванченко.

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Вона додає, що записатися на щеплення по залишковій вакцині, у так званий список очікування, можна через Єдиний державний вебпортал електронних послуг «Портал Дія», мобільний додаток Порталу Дія (Дія) та національний контакт-центр МОЗ з питань протидії поширенню COVID-19.

Нагадаємо, в Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого, а на Львівщині – 25 лютого. Вакцинацію від COVID в Україні роблять вакциною CoviShield, виготовленою в Індії компанією Serum Institute – найбільшим світовим виробником вакцин. 23 лютого в Україну поставили пів мільйона доз цієї вакцини. Детальніше про побічні ефекти та ефективність вакцини читайте за цим посиланням.

22 березня в Україні стартував другий етап вакцинації, під час якого щеплення отримають сімейні лікарні, а також люди віком від 80 років.

Зазначимо, що Львівщина отримала 42 200 доз вакцини AstraZeneca (Covishield) для вакцинації від COVID-19. На Львівщині за понад місяць від коронавірусу вакцинували лише 10 113 осіб. Також в області вже почали готуватися до третього етапу вакцинації.

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