У скількох мешканців Львівщини були побічні реакції після covid-щеплення

Із загальної кількості всіх щеплених в області, яких станом на ранок 23 квітня є майже 40 тисяч, лише у 0,02%, тобто у 8 осіб, були незначні побічні ефекти після ін’єкції. Про це під час брифінгу в п’ятницю, 23 квітня, повідомив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис, передає Львівський портал.

Вакцинація на Львівщині стратувала 25 лютого, за цей час в області вакцинували 39 979 осіб. Зокрема, вакциною Covishield (Oxford-Astra Zeneca) –зробили 38 тисяч щеплень , CoronaVac – 1300 ін’єкцій та Pfizer – 640 щеплень.

Директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис заявив, що тяжких випадків після вакцинації в області не зафіксовано.

Посадовець вкотре запевняє, що імунізація є цілком безпечною процедурою, оскільки лише у 0,02% від усіх вакцинованих в області зафіксували незначні побічні ефекти – висипання та підвищення температури.

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«Серйозних побічних ефектів на Львівщині не зафіксовано. Загалом кількість несприятливих подій після вакцинації становить 0,02%. Серед побічних реакцій, які були зафіксовані, є висипання по тілу, підвищення температури до 38 градусів та гіпотермія (пониження температури тіла, – ред.) протягом 4 діб», – зауважує посадовець.

Також він додав, що пацієнти, які захворіли на коронавірус після вакцинації, перехворіли у легкій формі та не мали жодних клінічних проявів захворювання.

«Найбільш критичними є перші два-три тижні після вакцинації. В цей період антитіла ще недостатньо і ризик захворіти є найбільшим. Після 20 дня ризик інфікуватись є мінімальним, навіть якщо вірус потрапляє в організм, то людина може бути носієм коронавірусу, але не мати жодних клінічних проявів», – пояснив Орест Чемерис.

Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу в Україні стартувала наприкінці лютого. Щеплення роблять безкоштовно вакциною CoviShield, виготовленою в Індії компанією Serum Institute – найбільшим світовим виробником вакцин.

З 13 квітня щеплення в Україні почали робити й китайською вакциною CoronaVac. Загалом держава має отримати 1,9 млн доз, зараз надійшло 215 тисяч доз. Також нам обіцяють ще 10 млн доз вакцини Pfizer (США). Перші 117 тисяч доз вже доставили в Україну.

Як писав Львівський портал, на Львівщині щеплення проти коронавірусу отримали вже більше 39 тисяч мешканців. Область є однією з лідерів за темпами вакцинації в Україні. Хоча нещодавно стало відомо, що через брак вакцини у Львові призупинили робити щеплення викладачам вишів.

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