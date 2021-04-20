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На Львівщині – 477 нових хворих на covid

Ольга Денисяка

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За минулу добу, 19 квітня, на Львівщині виявили 447 нових хворих на коронавірус. Водночас 14 людей померли, а 540 одужали. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

За попередню добу в області провели 1946 досліджень на коронавірус, з них – 477 позитивних.

Станом на 20 квітня за увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 123 874-х осіб.

Померло – 3064 людини (+14 за минулу добу). Одужали від коронавірусної інфекції – 90 142 особи (+540 за добу).

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Зазначимо, у Львові та області стрімко зросла захворюваність на коронавірус. Фактично кожен другий ПЛР-тест є позитивним.

Нещодавно Львівщина встановила абсолютний рекорд за кількістю нових хворих: за добу 1 квітня коронавірус підтвердили у 1668 людей. У ЛОДА кажуть, що так багато хворих виявили, бо лабораторії зробили найбільшу за час пандемії кількість ПЛР-тестів.

Через погіршення ситуації із Covid у Львові розгортають додаткові шпиталі на 700 ліжок на базі львівських поліклінік. Облаштування тимчасових шпиталів обійдеться у 18 млн грн. На першому етапі Львів планує обладнати 366 ліжок.

Згодом мерія поставила нову ціль – до травня у лікарнях Львова облаштувати ще понад 1000 додаткових ліжок. Таким чином загалом для хворих на Covid має бути 3000 ліжок.

Натомість у лікарнях області розгорнуть ще 600 ліжкомісць. Додаткові Covid-ліжка з’являться у Винниківському госпіталі, Сокальській районній лікарні. Також до 1 квітня 150 ліжкомісць розгорнуть у Центрі легеневого здоров’я.

Крім місць у лікарнях для хворих на коронавірус, у Львові бракує лікарів. У місті формують базу медпрацівників, які готові приєднатись до порятунку людей.

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