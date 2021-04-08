Львів отримає вакцину Pfizer вже у травні, – Садовий

Львів очікує отримати перші партії вакцини від коронавірусу компанії Pfizer (США) вже у травні. Про це під час брифінгу 8 квітня повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, передає Львівський портал.

За його словами, у Львові вже підготували бригади медиків, які будуть вакцинувати мешканців вакциною Pfizer, окрім того у місті збільшать кількість бригад, які працюють з вакциною AstraZeneca.

«Як казав міністр, орієнтовно на травень місяць можливо перші вакцини Pfizer поступлять у Львів і Україну. Бригади, які мали б вакцинувати вакциною Pfizer ми вже підготували. Ми сьогодні для вакцини AstraZeneca маємо теж багато бригад, і прийняли рішення також збільшувати їхню кількість», – заявив Садовий.

Відомо, що вакцина Pfizer вимагає зберігання при температурі від -80 до -60 градусів за Цельсієм. Транспортування цієї вакцини здійснюється в спеціальних морозильних боксах.

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На запитання, чи підготували у Львові необхідні умови для зберігання вакцини цього виробника, Садовий відповів, що «у нас є вся необхідна інфраструктура».

Нагадаємо, напередодні міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна підписала договір з американською фармацевтичною корпорацією Pfizer. Він запевнив, що вже незабаром Україна отримає 10 млн доз вакцини Pfizer.

Зазначимо, вакцинація проти коронавірусу в Україні стартувала наприкінці лютого. Щеплення безкоштовно роблять вакциною CoviShield, виготовленою в Індії компанією Serum Institute – найбільшим світовим виробником вакцин.

Станом на 7 квітня Covid-щеплення в Україні зробили 320 265 людям, лише двоє із них отримали необхідні дві дози вакцини. Максим Степанов заявляв, що не задоволений темпами вакцинації у державі.

Наприкінці березня в Україну відправили китайську вакцину CoronaVac, також нам обіцяють ще майже 1 млн доз вакцини Pfizer (США). Отримати її держава має вже у квітні. Останні дослідження показали, що вакцина Pfizer ефективна на 94%.

Нагадаємо, на закупівлю за кордоном вакцини від коронавірусу Україна витратила вже майже 1,6 млрд грн, а це 40% від виділених під це коштів.

Тим часом днями Максим Степанов заявив, що в українських лікарнях вже немає можливості облаштовувати нові ліжка з киснем для хворих на коронавірус. Медична система досягла свого максимуму.

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