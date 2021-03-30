На Львівщині виявили ще 961 хворого на covid

Станом на ранок вівторка, 30 березня, на Львівщині коронавірусну інфекцію лабораторно підтвердили у 102 837 осіб. За минулу добу виявили ще 961 хворого. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За попередню добу в області провели 2063 ПЛР-тести, з них 961 виявився позитивним. Серед них – 502 мешканці Львова.

Загалом за увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 102 837 осіб. Від ускладнень інфекції померло 2610 осіб (+ 18 за минулу добу). Натомість побороти недугу зуміли 78 775 осіб (+ 456 за минулу добу).

Зазначимо, у Львові та області стрімко зросла захворюваність на коронавірус. Фактично кожен другий ПЛР-тест є позитивним.

Реклама партнерів

Через спалах Covid-19 Львів пішов на карантин із 19 березня. Він триватиме щонайменше до 4 квітня. На території Львівської області карантин ввели з 23 березня до 6 квітня.

Через погіршення ситуації із Covid у Львові розгортають додаткові шпиталі на 700 ліжок на базі львівських поліклінік. Облаштування тимчасових шпиталів обійдеться у 18 млн грн. На першому етапі Львів планує обладнати 366 ліжок.

24 березня спецкомісія вирішила розгорнути у лікарнях Львова ще понад 1000 додаткових ліжкомісць для хворих.

Окрім місць у лікарнях для хворих на коронавірус, у Львові бракує лікарів. У місті формують базу медпрацівників, які готові приєднатись до порятунку людей. Наразі зголосилися понад 340 медиків.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.