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Коронавірус на Львівщині підхопило ще 905 осіб. У реанімації 228 людей

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Станом на ранок неділі, 28 березня, на Львівщині зареєстровано 101 056 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Лише за останню добу у області виявили 905 нових випадків та померло ще двоє людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

По Львівській області на стаціонарному лікуванні з пневмоніями перебуває 3086 осіб, з них 2533 ковідних пацієнти, в реанімаційних відділеннях — 228 осіб, на ШВЛ — 60 осіб.

У закладах Львова на стаціонарному лікуванні з пневмоніями перебуває 954 особи, з них 873 ковідних пацієнти, в реанімаційному відділенні – 65 осіб, на ШВЛ — 25 осіб.

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За останню добу у медзаклади Львівщини госпіталізували – 211 осіб, виписано — 79 осіб.

У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 226 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні – 143 пацієнти, у лікарні швидкої медичної допомоги — 449 пацієнтів, у 5-тій міській клінічній лікарні – 91 пацієнт, у 4-тій міській лікарні – 5 пацієнтів, у пологовому — 40 пацієнток.

Загалом за увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 101 056 осіб. Від ускладнень інфекції померло 2583 осіб (+ 2 за минулу добу). Натомість побороти недугу зуміли 77978 осіб (+ 227 за минулу добу).

За весь час пандемії коронавірус підхопили 2211 медичних працівників Львова, з них 158 перебуває на амбулаторному лікуванні, 37 — на стаціонарному лікуванні, 2008 (90,8%) — одужали, а 8 — померли.

Зазначимо, у Львові та області стрімко зросла захворюваність на коронавірус. Фактично кожен другий ПЛР-тест є позитивним.

Через спалах Covid-19 Львів пішов на карантин із 19 березня. Він триватиме щонайменше до 4 квітня. На території Львівської області карантин ввели з 23 березня до 6 квітня.

Через погіршення ситуації із Covid у Львові розгортають додаткові шпиталі на 700 ліжок на базі львівських поліклінік. Облаштування тимчасових шпиталів обійдеться у 18 млн грн. На першому етапі Львів планує обладнати 366 ліжок.

24 березня спецкомісія вирішила розгорнути у лікарнях Львова ще понад 1000 додаткових ліжкомісць для хворих.

Окрім місць у лікарнях для хворих на коронавірус, у Львові бракує лікарів. У місті формують базу медпрацівників, які готові приєднатись до порятунку людей. Наразі зголосилися понад 340 медиків.

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