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Новий антирекорд. На Львівщині за добу виявили понад 1400 хворих на COVID

Андрій Котенський

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Станом на ранок суботи, 27 березня, на Львівщині зареєстровано 100 151 випадок захворювання на COVID-19. Лише за останню підтверджено 1407 випадків коронавірусу, що є новим антирекордом від початку пандемії. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

У медичних закладах Львова на стаціонарному лікуванні з пневмоніями перебуває 921 особа, з них 861 ковідний пацієнт, в реанімаційному відділенні – 64 особи, на ШВЛ — 25 осіб.

Госпіталізовано до лікарень Львова за добу— 89 осіб, виписано — 89 осіб.

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У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 219 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні – 141 пацієнт, у лікарні швидкої медичної допомоги — 428 пацієнтів, у 5-тій міській клінічній лікарні – 88 пацієнтів, у 4-тій міській лікарні – 5 пацієнтів, у пологовому — 40 пацієнток.

За останню добу проведені 3385 досліджень із них 1407 проб дали позитивний результат.

Загалом за увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 100 151 осіб. Від ускладнень інфекції померло 2581 осіб (+ 12 за минулу добу). Натомість побороти недугу зуміли 77751  осіб (+ 629 за минулу добу).

Зазначимо, у Львові та області стрімко зросла захворюваність на коронавірус. Фактично кожен другий ПЛР-тест є позитивним.

Через спалах Covid-19 Львів пішов на карантин із 19 березня. Він триватиме щонайменше до 4 квітня. На території Львівської області карантин ввели з 23 березня до 6 квітня.

Через погіршення ситуації із Covid у Львові розгортають додаткові шпиталі на 700 ліжок на базі львівських поліклінік. Облаштування тимчасових шпиталів обійдеться у 18 млн грн. На першому етапі Львів планує обладнати 366 ліжок.

24 березня спецкомісія вирішила розгорнути у лікарнях Львова ще понад 1000 додаткових ліжкомісць для хворих.

Окрім місць у лікарнях для хворих на коронавірус, у Львові бракує лікарів. У місті формують базу медпрацівників, які готові приєднатись до порятунку людей. Наразі зголосилися понад 340 медиків.

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