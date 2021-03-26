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«Одне ліжко на двох пацієнтів»: що відбувається в інфекційній лікарні Львова

Ольга Денисяка

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Станом на ранок 26 березня у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні лікуються 224 пацієнти з коронавірусом, хоча ліжок у медзакладі виділено 200. Про це під час брифінгу повідомив лікар-інфекціоніст медзакладу Михайло Річняк, передає кореспондент Львівського порталу.

За його словами, в лікарні фактично не залишилось вільних місць, незважаючи на те, що в медзакладі доставили додаткові ліжка, є випадки, коли двоє пацієнтів перебувають на одному ліжку.

«Станом на ранок в нас перебувають 224 особи на 200 ліжкомісць. Ми доставили додаткові ліжка, але є випадки, коли чоловік з жінкою, або мати з донькою перебувають на одному ліжку. За минулу добу виписали 14 людей, поступило 16. Місць фактично немає, щойно людина виходить за межі лікарні, на її місце вже лягає інший пацієнт», – розповідає Михайло Річняк.

Також він наголосив на тому, що стан пацієнтів є важким, серед хворих дуже багато молодих людей віком від 35 років, а 70% з них є кисневозалежними.

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Зазначимо, ще 16 березня Львівська інфекційна лікарня та Центр легеневого були заповнені на 94%.

Через погіршення ситуації із Covid у Львові розгортають додаткові шпиталі на 700 ліжок на базі львівських поліклінік. Облаштування тимчасових шпиталів обійдеться у 18 млн грн. На першому етапі Львів планує обладнати 366 ліжок.

24 березня спецкомісія вирішила розгорнути у лікарнях Львова ще понад 1000 додаткових ліжкомісць для хворих.

Окрім місць у лікарнях для хворих на коронавірус, у Львові бракує лікарів. У місті формують базу медпрацівників, які готові приєднатись до порятунку людей. Наразі зголосилися понад 340 медиків.

Додамо, що через спалах Covid-19 Львів пішов на карантин із 19 березня. Він триватиме щонайменше до 4 квітня. На території Львівської області карантин ввели з 23 березня до 6 квітня.

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