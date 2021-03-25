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Коронавірус на Львівщині забрав життя ще 24 людей

Андрій Котенський

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Станом на ранок четверга, 25 березня, на Львівщині підтверджено 97440 випадків інфікування коронавірусом. За минулу добу позитивні тести отримало 1032 осіб, а ще 24 людини померло. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Від початку пандемії на Львівщині коронавірусну інфекцію виявлено у 97440 осіб, 76479 пацієнтів одужало, а 2552 людини померло. У Львові Covid-19 підтвердили у 47741 особи, з яких 37886 вже одужало, а 1182 люлини померло.

За вчора лабораторні центри провели 3202 ПЛР-тести, з яких 1032 — позитивні. Серед них львів`ян — 515. Залишку проб у холодильнику немає.

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У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 196 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні – 135 пацієнтів, у лікарні швидкої медичної допомоги — 424 пацієнти, у 5-тій міській клінічній лікарні – 90 пацієнтів, у 4-тій міській лікарні – 4 пацієнти, у пологовому — 34 пацієнтки. Загалом в стаціонарах перебуває 883 особи: 775 з них має Covid-19, 65 — у реанімації, 25 людей підключено до апаратів ШВЛ. За останню добу до медзакладів поступило 94 особи, виписано — 45.

Зазначимо, у Львові та області стрімко зросла захворюваність на коронавірус. Фактично кожен другий ПЛР-тест є позитивним.

Через спалах Covid-19 Львів пішов на карантин із 19 березня. Він триватиме щонайменше до 4 квітня.

На території Львівської області карантин ввели з 23 березня до 6 квітня.

Через погіршення ситуації із Covid у Львові розгортають додаткові шпиталі на 700 ліжок на базі львівських поліклінік. Облаштування тимчасових шпиталів обійдеться у 18 млн грн. На першому етапі Львів планує обладнати 366 ліжок.

24 березня спецкомісія вирішила розгорнути у лікарнях Львова ще понад 1000 додаткових ліжкомісць для хворих.

Окрім місць у лікарнях для хворих на коронавірус, у Львові бракує лікарів. У місті формують базу медпрацівників, які готові приєднатись до порятунку людей. Наразі зголосилися понад 340 медиків.

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