Як у Львові облаштовують додаткові covid-шпиталі

У 8-мій клінічній лікарні Львова почали масштабні ремонтні роботи з облаштування додаткового відділення для хворих на Covid-19 та додаткового реанімаційного відділення. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За словами керівника 8-ї міської клінічної лікарні Василя Трунквальтера, зараз будівельні роботи тривають у приміщеннях колишньої 4-ї поліклініки. Працівники поліклініки погодилися переїхати в інше приміщення, а це звільнили для того, щоб організувати у ньому госпіталь для розгортання додаткових ліжкомісць.

Реклама партнерів

«Тут плануємо розгорнути 38 додаткових ліжок. Об’єми робіт великі, та ми будемо старатися якнайшвидше все облаштувати. Також тривають демонтажні роботи в актовому залі лікарні. В актовому залі плануємо облаштувати додаткові реанімаційні ліжка. Адже, коли є велика кількість пацієнтів, то установа має мати потужну реанімацію. Там облаштуємо 30 додаткових місць», –повідомив Василь Трунквальтер.

У Львові через погіршення ситуації із Covid створять додаткові шпиталі на 700 ліжок, які будуть розгорнуті на базі львівських поліклінік. На облаштування тимчасових шпиталів з бюджету міста скеровано 18 млн грн. На першому етапі Львів планує залучити 366 ліжок.

Крім цього у Львові не вистачає лікарів для лікування хворих на коронавірус. У місті формують базу медпрацівників, які готові приєднатись до порятунку людей. Наразі зголосилися понад 340 медиків.

Нагадаємо, у лікарнях області розгорнуть ще 600 ліжко-місць. Додаткові COVID-ліжка з’являться у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих, у 8-міській клінічній лікарні, Сокальській районній лікарні. Також до 1 квітня 150 ліжко-місць розгорнуть у Центрі легеневого здоров’я.

Станом на ранок понеділка, 22 березня, Covid-19 лабораторно підтверджено у 94 474 мешканців Львівщини. Зокрема, за минулу добу зафіксовано 937 нових інфікувань.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.