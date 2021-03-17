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Через завантаженість лікарні швидкої допомоги хворих почали класти у медичному коледжі

Наталя Дуляба

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Через стрімке збільшення госпіталізацій у лікарні швидкої допомоги хворих на Covid почали класти у приміщенні медичного коледжу, що діє при медустанові. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Протягом останніх кількох днів у лікарні швидкої допомоги, що на вул. Миколайчука, суттєво зріс рівень госпіталізацій хворих на коронавірус. Станом на середу, 17 березня, нових пацієнтів вже почали класти у приміщеннях медичного коледжу, що працює при лікарні.

«Упродовж останніх днів у клінічній лікарні швидкої медичної допомоги збільшилась кількість поступлень хворих. Лише за попередню добу, 16 березня, сюди госпіталізували 34 хворих, натомість виписали лише вісьмох. Відтак хворих почали приймати й у приміщенні медичного коледжу, де раніше передбачили можливість розміщення додаткових ліжок», – йдеться у повідомленні Львівської міськради.

Зазначимо, що львів’яни у соцмережах вже публікують фото, на якому видно переобладнаний під розміщення хворих хол медичного коледжу.

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Нагадаємо, що 16 березня міська комісія ТЕБ і НС визначила перелік поліклінік, де облаштують перші 366 додаткових ліжок для хворих на коронавірус, а також запланувала віддати під covid-шпиталь приміщення згаданого медичного коледжу та медуніверситету.

Через складну ситуацію з Covid-19 у Львові збираються розгорнути загалом 700 додаткових ліжок, а також перепрофілювати п’ять поліклінік під денні стаціонари. На це витратять 18 млн грн. 

Зараз у лікарнях Львова є 1300 ліжок для хворих на коронавірус, половина із яких вже є зайнята. З облаштуванням тимчасових шпиталів ліжок загалом має стати 2000.

Тим часом стаціонари Львівщини завантажені пацієнтами із Covid майже на 60%. Один із медзакладів, Центр легеневого здоров’я, досяг критичної позначки завантаженості – 94%. Подібна ситуація і з обласною інфекційною лікарнею. Тому в ЛОДА вже запланували облаштувати в опорних лікарнях області додаткових 600 ліжок.

Як писав Львівський портал, у Львові захворюваність на коронавірус зросла на 30%. За добу 15 березня на Львівщині вперше за весь час пандемії виявили більше тисячі нових хворих.

Із такими показниками завантаженості лікарень Львівська область – на порозі «червоної» карантинної зони, яка фактично принесе повний локдаун. Про те, що область от-от перейде у «червону» зону вже кілька разів заявляв і очільник МОЗ Максим Степанов, впевнені у такому варіанті розвитку подій і у Львівській ОДА.

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Фото: Тарас Данилюк

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