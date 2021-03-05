У ЛОДА назвали причини зростання захворюваності на covid на Львівщині

Стрімке зростання нових виявлених випадків COVID-19 на Львівщині пов’язане з пом’якшенням карантинних обмежень і недотриманням рекомендацій МОЗ. Окрім того, на заході України зафіксували перші випадки «британського» штаму коронавірусу, який є вдвічі заразнішим. Про це під час брифінгу 5 березня повідомив директор департаменту охорони здоров’я ЛОДА Орест Чемерис, передає кореспондент Львівського порталу.

«Динаміка захворюваності на коронавірус на Львівщині є тривожною. Першочервого це пов’язано з тим, що ми вийшли з карантину і збільшується кількість контактів між населенням. Ми втратили пильність, поводимось безвідповідально і нехтуємо необхідними правилами, що призводить до збільшення кількості хворих», – розповів посадовець.

Окрім того, він зазначив, що на заході України виявили «британський» штам коронавірусу, який є вдвічі заразнішим та вражає молодь, що не має супутніх захворювань.

«Вчора у МОЗ підтвердили, що все ж таки в західних регіонах виявили «британський» штам коронавірусу. Він є вдвічі заразнішим, відтак кількість хворих збільшиться. Хочу наголосити, що доведених даних, що саме цей штам вірусу протікає агресивніше немає. Однак, тенденції початку року свідчать про те, що вірус є непередбачуваний і вражає молодше покоління навіть без супутніх захворювань», – додав Орест Чемерис.

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Нагадаємо, ще наприкінці січня у лікарні на Львівщині почали більше госпіталізовувати важкохворих на Covid-19 молодих пацієнтів. Дотепер ситуація суттєво не покращилась, навпаки медики кажуть: у стаціонарах побільшало важких хворих віком 35+, які не мають супутніх хронічних захворювань.

Загалом в Україні циркулюють 5 штамів коронавірусу, на Львівщині виявили лише один – штам В1.1, який належить до лінії китайського походження. Про циркуляцію в області нового британського різновиду коронавірусу досі відомо не було, хоча на Івано-Франківщині вже виявили перші такі випадки.

Водночас на Львівщині більшає хворих, які вдруге потрапляють у лікарні з коронавірусом. Через те, що вірус мутує, медики не виключають, що захворіти можна навіть тричі.

Як писав Львівський портал, 25 лютого Львівщина розпочала вакцинацію від Covid вакциною AstraZeneca (Covishield). За перші кілька днів в області зробили 130 щеплень медикам, ніхто із них наразі не скаржився на погіршення самопочуття.

На першому етапі в області планують вакцинувати понад 1500 медиків, які працюють у лікарнях із хворими на COVID-19. Про побічні ефекти та ефективність вакцини читайте за цим посиланням.

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