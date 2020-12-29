Наразі невідомо, чи новий штам COVID добрався до Львівщини, – головний епідеміолог області

Керівник Львівського обласного лабораторного центру, головний епідеміолог Львівщини Наталія Іванченко каже, що наразі невідомо, чи новий штам коронавірусу добрався до Львівщини. Про це вона заявила під час брифінгу 29 грудня, передає кореспондент Львівського порталу.

За її словами, новий вірус поширюється легше та швидше, але його негативний вплив на організм людини є не такий важкий як попередній.

«На Львівщині нема можливості проводити генотипування вірусів. Ми даємо результати лабораторних досліджень, де виявлено РНК коронавірусу, або не виявлено. Жодної офіційної заяви МОЗ України про те, що відбулося генотипування і ми маємо мутований лондонський штам вірусу, ми не маємо… Тому, я не знаю, чи цей вірус є на Львівщині, чи його нема, але заходи профілактики залишаються ті самі», – наголосила Наталія Іванченко.

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Як відомо, у Великій Британії виявили новий генетично мутований варіант коронавірусу. Згодом його почали виявляти й в інших країнах.

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