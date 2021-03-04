На Франківщині зафіксували два випадки «британського» штаму коронавірусу

У двох мешканців Івано-Франківська підтвердили новий «британський» штам COVID-19. Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В.Громашевського НАМН України.

«Інститут провів дослідження, згідно з яким вдалося встановити два випадки нового британського штаму COVID-19 у жителів Івано-Франківська» – розповіли в пресслужбі.

Окрім цього, в Інституті зауважили, що дані про виявлення нового різновиду вірусу було передано Всесвітній організації охорони здоров’я та зафіксовано на світовій карті поширення COVID-19.

Нагадаємо, торік у грудні влада Великої Британії повідомила, що в результаті секвенування вірусного геному виявлено новий варіант SARS-CoV-2.

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Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що новий штам може бути на 70% заразнішим. З огляду на це британський уряд посилив карантинні обмеження в Лондоні та на південному сході Англії.

Зазначимо, на Львівщині циркулює два генотипа коронавірусу – B1 та В1.1. Про циркуляцію в області нового британського різновиду коронавірусу досі відомо не було.

Додамо, що на Франківщині фіксують спалах коронавірусу. Відтак область потрапила до «червоної» зони, де передбачено найбільше жорстких обмежень.

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