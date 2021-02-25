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На Львівщину прибула covid-вакцина. Хто і коли отримає перше щеплення

Ольга Денисяка

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Уночі 25 лютого на Львівщину надійшла перша партія вакцини від коронавірсу. Область отримала 42 200 доз вакцини виробника AstraZeneca. Про це під час брифінгу 25 лютого повідомила керівниця Львівського обласного лабораторного центру Наталія Іванченко, передає кореспондент Львівського порталу.

За її словами, вакцицинувати медпрацівників розпочнуть вже сьогодні, 25 лютого о 13:00. Першими щеплення від коронавірусу отримають працівники Львівської обласної інфекційної лікарні.

«Першими отримають щеплення медики Львівської інфекційної лікарні, яка першою почала приймати хворих на коронавірус пацієнтів. Згодом вакинуватимуться медичні працівники та персонал лікарень, де надають допомогу хворим на COVID-19», – розповіла Наталія Іванченко.

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Проводитиме щеплення мобільна бригада, медики якої нещодавно повернулись з відповідного навчання в Києві.

Щеплення на першому етапі робитимуть спеціально утворені мобільні бригади, яких на Львівщині буде 14. З них 10 – у Львові, ще 4 – на території області.

Зазначимо, Міністерство охорони здоров’я 22 лютого зареєструвало вакцину Oxford/AstraZeneca проти COVID-19 для екстреного медичного застосування.

Ефективність вакцини виробника AstraZeneca становить 82%

Нагадаємо, масову вакцинацію від коронавірусу в Україні планували розпочати в середині лютого. Влада вже затвердила дорожню карту вакцинації від COVID у 2021-2022 роках. Заплановано, що протягом цього часу щеплення зроблять половині населення.

Львівський портал розповідав про масову вакцинацію в Україні. Детальніше про це читайте у нашому матеріалі: «Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію».

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 Фото: ЛОДА

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