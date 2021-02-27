Як почуваються медики, яким першими на Львівщині зробили щеплення від Covid

На Львівщині щеплення від Covid-19 зробили 130 медикам, які працюють із хворими на коронавірус. Ніхто із них на погіршення стану здоров’я не скаржився. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила очільниця Львівського обласного лабораторного центру Наталія Іванченко-Тімко.

Вакцинація від Covid-19 на Львівщині стартувала у четвер, 25 лютого. За три дні щеплення зробили 130 медпрацівникам «ковід»-лікарень. Наразі ніхто із них заявляв про погіршення самопочуття.

«На Львівщині розпочалась вакцинація проти коронавірусу. Вже щеплено 130 медичних працівників “ковідних” лікарень. Небагато? Так, але процес лише розпочався. Всі почувають себе добре», – написала Наталія Іванченко-Тімко.

Зазначимо, що Львівщина отримала 42 200 доз вакцини AstraZeneca (Covishield) для вакцинації від COVID-19. В області збираються провакцинувати понад 1500 медиків, які працюють у лікарнях із хворими на COVID-19.

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Медики кажуть, що 95% побічних реакцій проявляються саме у перші пів години після щеплення. Серед них – почервоніння у місці уколу, припухлість або больова реакція. Також упродовж декількох днів може бути втома, жар, головний біль та біль у тілі. Детальніше про побічні ефекти та ефективність вакцини читайте за цим посиланням.

Тим часом в Україні щеплення від коронавірусу зробили вже 1713 людям. Їх роблять вакциною CoviShield, виготовленою в Індії компанією Serum Institute – найбільшим світовим виробником вакцин. Ця вакцина є розробкою англо-шведської компанії AstraZeneca, а ліцензію на виготовлення отримала індійська Serum Institute. 23 лютого в Україну поставили пів мільйона доз цієї вакцини.

Вакцина AstraZeneca і CoviShield вироблені за однаковою технологією – це векторна вакцина на основі аденовірусу ChAdOx1.

Безкоштовно щеплення в Україні першочергово роблять медикам, які працюють із хворими на Covid, військовим, працівникам соцсфери та літнім людям. Вакцинація є добровільною.

За даними МОЗ, Україна очікує ще на такі поставки вакцин:

Pfizer – більше 100 тис доз

Sinovac – близько 2 млн доз

AstraZeneca (CoviShield) – майже 4 млн доз

NovaVax – 15 млн доз (орієнтовно у липні 2021 року).

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