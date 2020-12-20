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У Великій Британії виявили новий штам коронавірусу

Вероніка Рой

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Прем’єр Британії Борис Джонсон повідомив, що у країні виявили новий штам коронавірусу, який може бути на 70% більш заразним. Про це пише УП.

 

За словами Джонсона, новий штам вірусу може бути на 70% заразнішим. Водночас він повідомив, що поки немає жодних даних про те, що нова мутація вірусу викликає важчий перебіг захворювання чи відрізняється вищою смертністю.

Джонсон додав, що, враховуючи ранні дані про цей новий варіант вірусу та потенційний ризик, який він представляє, британці не зможуть відсвяткувати Різдво, як планували.

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«Ми жертвуємо своїм шансом побачити коханих цього Різдва, тож маємо більше шансів захистити їхнє життя, щоб ми могли бачити їх на майбутніх Різдвяних святах», – зазначив прем’єр Британії.

На інформацію про новий штам вірусу уже відреагували у ВООЗ. Там зазначили, що контактують із владою Британії і будуть ділитися інформацією про вірус по мірі її надходження.

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