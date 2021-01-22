ОСТАННІ НОВИНИ

Повторні зараження коронавірусом будуть й надалі, – ЛОДА

Наталя Дуляба

|

Випадки, коли людина вдруге заразилась коронавірусом, на Львівщині не зникнуть. Через те, що вірус мутує, медики не виключають, що захворіти можна навіть тричі. Про це у п’ятницю, 22 січня, повідомила заступниця обласного департаменту охорони здоров’я Ірина Шурпяк, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Через те, що віруси мутують, з’являються їхні різні штами. А імунітет людини виробляється до якогось конкретного штаму, а не до всіх відразу. Саме тому на грип, штамів вірусу якого є декілька, можна перехворіти теж по кілька разів за сезон.

За словами Ірини Шурпяк, подібна ситуація є і з коронавірусом, тому мешканці Львівщини можуть повторно заразитись. При цьому захворіти можна не лише двічі, а й навіть тричі.

Реклама партнерів

«Covid-19 нікуди не зникне після локдауну, ми будемо мати випадки повторних заражень. Можливо, навесні-влітку будемо бачити, що одна й та ж людина захворіла вдруге-втретє. Але позитив цієї ситуації в тому, що так ми дізнаємося більше про вірус, буде більше методів ефективного лікування, швидкого реагування і запобігання ускладненням, що є найголовніше у таких випадках. Тому говорити про те, що вірус повністю зникне і ми не будемо бачити його у лікарнях, – нереалістично. Тож пацієнти, які захворіють повторно, будуть», – сказала посадовиця.

Зазначимо, що наразі відомо про 53 мешканців Львівщини, які вдруге перехворіли на коронавірус. Втім точної статистики повторних випадків Covid-19 в області немає.

Загалом в Україні циркулюють 5 штамів коронавірусу, на Львівщині виявили лише один – штам В1.1, який належить до лінії китайського походження. Про циркуляцію в області нового британського різновиду коронавірусу досі відомо не було.

Як писав Львівський портал, про повторне зараження коронавірусом на Львівщині стало відомо наприкінці вересня, коли Covid-19 знову підхопила медсестра сільської амбулаторії у Яворівському районі. Спершу жінка захворіла в травні, а потім – у вересні.

А тим часом медики кажуть, що коронавірус знову «помолодшав». Якщо влітку в лікарнях на Львівщині переважали хворі віком 50+, то вже зараз найчастіше госпіталізують пацієнтів вікової категорії 35-59 років.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

ТОП-100 українських пісень 2020 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2020 року

Поява нових українських пісень продовжує бити рекорди. Якщо до впровадження квот нових українських треків впродовж року ...

На Різдво до Франка
Наталя ДУЛЯБА
На Різдво до Франка

Чи не найперша асоціація, яка виникає при згадці про Івана Франка, – це Каменяр, вічний революціонер, провідник націонал...

Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями
Анастасія ПИЖ
Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями

Для зручності більш ніж чотирьох мільйонів клієнтів «АТБ», у тому числі й мешканців нашого міста Лева, напередодні новор...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...