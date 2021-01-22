Повторні зараження коронавірусом будуть й надалі, – ЛОДА

Випадки, коли людина вдруге заразилась коронавірусом, на Львівщині не зникнуть. Через те, що вірус мутує, медики не виключають, що захворіти можна навіть тричі. Про це у п’ятницю, 22 січня, повідомила заступниця обласного департаменту охорони здоров’я Ірина Шурпяк, передає кореспондент Львівського порталу.

Через те, що віруси мутують, з’являються їхні різні штами. А імунітет людини виробляється до якогось конкретного штаму, а не до всіх відразу. Саме тому на грип, штамів вірусу якого є декілька, можна перехворіти теж по кілька разів за сезон.

За словами Ірини Шурпяк, подібна ситуація є і з коронавірусом, тому мешканці Львівщини можуть повторно заразитись. При цьому захворіти можна не лише двічі, а й навіть тричі.

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«Covid-19 нікуди не зникне після локдауну, ми будемо мати випадки повторних заражень. Можливо, навесні-влітку будемо бачити, що одна й та ж людина захворіла вдруге-втретє. Але позитив цієї ситуації в тому, що так ми дізнаємося більше про вірус, буде більше методів ефективного лікування, швидкого реагування і запобігання ускладненням, що є найголовніше у таких випадках. Тому говорити про те, що вірус повністю зникне і ми не будемо бачити його у лікарнях, – нереалістично. Тож пацієнти, які захворіють повторно, будуть», – сказала посадовиця.

Зазначимо, що наразі відомо про 53 мешканців Львівщини, які вдруге перехворіли на коронавірус. Втім точної статистики повторних випадків Covid-19 в області немає.

Загалом в Україні циркулюють 5 штамів коронавірусу, на Львівщині виявили лише один – штам В1.1, який належить до лінії китайського походження. Про циркуляцію в області нового британського різновиду коронавірусу досі відомо не було.

Як писав Львівський портал, про повторне зараження коронавірусом на Львівщині стало відомо наприкінці вересня, коли Covid-19 знову підхопила медсестра сільської амбулаторії у Яворівському районі. Спершу жінка захворіла в травні, а потім – у вересні.

А тим часом медики кажуть, що коронавірус знову «помолодшав». Якщо влітку в лікарнях на Львівщині переважали хворі віком 50+, то вже зараз найчастіше госпіталізують пацієнтів вікової категорії 35-59 років.

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