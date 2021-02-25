На Львівщині зробили перше щеплення від COVID

У четвер, 25 лютого, у Львівській області зробили перше щеплення від коронавірусу. Вакцину отримала завідувачка 4-м відділенням Львівської обласної інфекційної лікарні Тамілі Алексанян. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Перша вакцинована Таміла Алексанян зауважила, що вакцинація пройшла безболісна, почувається добре. Також вона наголосила, що тільки шляхом вакцинації можна припинити поширення коронавірусу.

«Пройшло 30 хвилин від вакцинації, я себе добре почуваю. Укол зовсім не відчувався, був безболісним. Я багато років працюю в інфекційній лікарні і бачила багато хвороб, їх перебіг та їх наслідки. Тому якихось сумнівів, чи вакцинуватися від коронавірусу, у мене не було», – каже Таміла Алексанян.

Також вакцину від COVID отримав вже і директор Львівської інфекційної лікарні Сергій Федоренко.

«Він прикладом показав своїм колегам, що вакцинація – це безпечно. В нього від вакцинації пройшло теж півгодини. Він почувається добре та далі виконує свої обов’язки», – уточнив директор департаменту охорони здоров’я Орест Чемерис.

Проводить щеплення мобільна бригада, медики якої пройшли сертифіковане навчання в Києві щодо роботи з вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Сьогодні планують вакцинувати від коронавірусу 50 осіб.

Загалом область отримала 42 200 доз вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield) для вакцинації від COVID-19. Планується, що в області на вакцинуватимуть понад 1500 медиків, які працюють у лікарнях із хворими на COVID-19. Про побічні ефекти та ефективність вакцини читайте за посиланням.

Нагадаємо, масову вакцинацію від коронавірусу в Україні розпочали 24 лютого, хоча планували – ще в середині лютого. В країні є затверджена дорожня карта вакцинації від COVID у 2021-2022 роках. Заплановано, що протягом цього часу щеплення зроблять половині населення.

Львівський портал розповідав про масову вакцинацію в Україні. Детальніше про це читайте у нашому матеріалі: «Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Максим Козицький, ЛМР