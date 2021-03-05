Covid на Львівщині: 646 нових хворих, 9 померли

Станом на ранок п’ятниці, 5 березня, на Львівщині виявили 646 нових хворих на Covid-19, тоді як одужали 359 людей, ще дев’ятеро померли. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

Так, коронавірус на Львівщині підхопили вже 81 221 людина.

Протягом четверга, 4 березня, лабораторні центри провели 1859 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 646, тобто майже 35% від усіх зроблених тестувань. Серед усіх нових хворих 273 особи – це львів’яни.

Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 2317 людей (+9 за останню добу). Побороти недугу зуміли 70 416 пацієнтів (+359 за минулу добу).

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Нагадаємо, ще наприкінці січня у лікарні на Львівщині почали більше госпіталізовувати важкохворих на Covid-19 молодих пацієнтів. Дотепер ситуація суттєво не покращилась, навпаки медики кажуть: у стаціонарах побільшало важких хворих віком 35+, які не мають супутніх хронічних захворювань.

Загалом в Україні циркулюють 5 штамів коронавірусу, на Львівщині виявили лише один – штам В1.1, який належить до лінії китайського походження. Про циркуляцію в області нового британського різновиду коронавірусу досі відомо не було, хоча на Івано-Франківщині вже виявили перші такі випадки.

Водночас на Львівщині більшає хворих, які вдруге потрапляють у лікарні з коронавірусом. Через те, що вірус мутує, медики не виключають, що захворіти можна навіть тричі.

Як писав Львівський портал, 25 лютого Львівщина розпочала вакцинацію від Covid вакциною AstraZeneca (Covishield). За перші кілька днів в області зробили 130 щеплень медикам, ніхто із них наразі не скаржився на погіршення самопочуття.

На першому етапі в області планують вакцинувати понад 1500 медиків, які працюють у лікарнях із хворими на COVID-19. Про побічні ефекти та ефективність вакцини читайте за цим посиланням.

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