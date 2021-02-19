На Львівщині – 422 нових хворих на COVID

Станом на ранок п’ятниці, 19 лютого, на Львівщині 75 491 лабораторно підтверджений випадок коронавірусної інфекції. За минулу добу виявили 422 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

За попередню добу в області провели 1032 дослідження на коронавірус, з них 422 виявилися позитивними.

За весь період пандемії в області коронавірусну інфекцію виявили у 75 491 особи. Від ускладнень інфекції померло 2 217 людей (+7 за минулу добу). Натомість побороти недугу зуміли 67 429 осіб (+574 за минулу добу).

Зазначимо, медики кажуть, що кількість хворих на коронавірус у Львівській області може бути значно більшою, ніж показує офіційна статистика. Проте у ЛОДА заявляють про стабілізацію ситуації з COVID.

Реклама партнерів

Ще наприкінці січня у лікарні на Львівщині почали більше госпіталізовувати важкохворих на Covid-19 молодих пацієнтів. Дотепер ситуація суттєво не покращилась, навпаки медики кажуть: у стаціонарах побільшало важких хворих віком 35+, які не мають супутніх хронічних захворювань.

Нещодавно медики заявили, що на Львівщині коронавірус знову «помолодшав». Якщо ще влітку у лікарнях переважали хворі віком 50+, то вже у середині січня найчастіше стали госпіталізовувати пацієнтів вікової категорії 35-59 років.

Через збільшення важкохворих пацієнтів із Covid у львівській лікарні швидкої допомоги думають над тим, аби розширювати реанімацію. Сюди дедалі частіше потрапляють пацієнти у важкому стані. Медики кажуть, що тотальне ураження легень у них може прогресувати навіть за кілька годин.

Загалом в Україні циркулюють 5 штамів коронавірусу, на Львівщині виявили лише один – штам В1.1, який належить до лінії китайського походження. Про циркуляцію в області нового британського різновиду коронавірусу досі відомо не було.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.