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На Львівщині – 422 нових хворих на COVID

Вероніка Рой

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Станом на ранок п’ятниці, 19 лютого, на Львівщині 75 491 лабораторно підтверджений випадок коронавірусної інфекції. За минулу добу виявили 422 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

За попередню добу в області провели 1032 дослідження на коронавірус, з них 422 виявилися позитивними.

За весь період пандемії в області коронавірусну інфекцію виявили у 75 491 особи. Від ускладнень інфекції померло 2 217 людей (+7 за минулу добу). Натомість побороти недугу зуміли 67 429 осіб (+574 за минулу добу).

Зазначимо, медики кажуть, що кількість хворих на коронавірус у Львівській області може бути значно більшою, ніж показує офіційна статистика. Проте у ЛОДА заявляють про стабілізацію ситуації з COVID.

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Ще наприкінці січня у лікарні на Львівщині почали більше госпіталізовувати важкохворих на Covid-19 молодих пацієнтів. Дотепер ситуація суттєво не покращилась, навпаки медики кажуть: у стаціонарах побільшало важких хворих віком 35+, які не мають супутніх хронічних захворювань.

Нещодавно медики заявили, що на Львівщині коронавірус знову «помолодшав». Якщо ще влітку у лікарнях переважали хворі віком 50+, то вже у середині січня найчастіше стали госпіталізовувати пацієнтів вікової категорії 35-59 років.

Через збільшення важкохворих пацієнтів із Covid у львівській лікарні швидкої допомоги думають над тим, аби розширювати реанімацію. Сюди дедалі частіше потрапляють пацієнти у важкому стані. Медики кажуть, що тотальне ураження легень у них може прогресувати навіть за кілька годин.

Загалом в Україні циркулюють 5 штамів коронавірусу, на Львівщині виявили лише один – штам В1.1, який належить до лінії китайського походження. Про циркуляцію в області нового британського різновиду коронавірусу досі відомо не було.

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