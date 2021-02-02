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«Багато пацієнтів із Covid потраплять відразу на ШВЛ»: у Львові хочуть розширювати реанімацію

Наталя Дуляба

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Незважаючи на зменшення кількості хворих на коронавірус, у лікарні Львова дедалі частіше потрапляють пацієнти у важкому стані. Медики кажуть, що тотальне ураження легень у них може прогресувати навіть за кілька годин. Про це повідомив очільник лікарні швидкої медичної допомоги Львова Олег Самчук.

 

«Кількість пацієнтів з Covid-19 значно зменшилася за останні три тижні, ми більше виписуємо, ніж госпіталізуємо. Але стало більше важких випадків: до нас поступають пацієнти з коронавірусом, які потребують реанімаційної допомоги. І в них протягом трьох-чотирьох днів, а то й годин прогресує тотальне ураження легень. Тому зараз ми укріплюємо реанімацію, бо дуже багато пацієнтів потрапляють на ШВЛ», – цитує Олега Самчука пресслужба Львівської міськради.

Зараз у лікарні швидкої допомоги, що на вул. Миколайчука, розглядають можливість збільшення кількості ліжок в реанімації та закупівлю додаткового медичного обладнання.

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Водночас медична директорка лікарні швидкої допомоги Леся Кобецька уточнила, що пацієнти, які потрапляють в реанімацію, мають низький рівень кисню у крові, а також такі супутні захворювання, як цукровий діабет, серцево-судинні захворювання.

Зазначимо, що в стаціонарах Львова зараз перебувають 306 хворих, 225 із них вже мають підтверджений коронавірус. 23 пацієнтів лікують у реанімації, 10 під’єднані до апаратів ШВЛ. За останню добу у лікарні поступив 21 хворий, тоді як виписали 44.

Саме у лікарні швидкої допомоги перебуває найбільше хворих – 167 осіб.

Загалом на Львівщині також побільшало важкохворих на коронавірус. При цьому за останній тиждень у лікарнях стало більше молоді з складними пневмоніями, всі вони є кисневозалежні.

Нещодавно медики заявили, що на Львівщині коронавірус знову «помолодшав». Якщо ще влітку у лікарнях переважали хворі віком 50+, то вже зараз найчастіше госпіталізують пацієнтів вікової категорії 35-59 років.

Як писав Львівський портал, через новорічно-різдвяні свята мешканці Львівщини стали суттєво рідше звертатись до лікарів при ГРВІ. Добова кількість звернень зменшилась майже вдвічі, саме тому Covid-статистика каже, що ситуація з захворюваністю стабілізувалась.

В Україні циркулюють 5 штамів коронавірусу, на Львівщині виявили лише один – штам В1.1, який належить до лінії китайського походження. Про циркуляцію в області нового британського різновиду коронавірусу досі відомо не було.

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