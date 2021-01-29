У ЛОДА заявили про стабілізацію ситуації з COVID на Львівщині

Протягом місяця на Львівщині не фіксують стрімкого приросту захворюваності на коронавірусну інфекцію. Про це 29 січня під час брифінгу повідомила заступник директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ірина Шурпяк, передає Львівський портал.

«Вже тривалий період ми маємо стабільну ситуацію з коронавірусом. Протягом останнього часу називаємо цифру близько 100 госпіталізованих за добу. Таким чином, аналізуючи ситуацію протягом останнього місяця, ми можемо говорити про те, що зараз не має приросту захворюваності на коронавірус», – зазначила Ірина Шурпяк.

На сьогодні стаціонари області, які відведені для хворих на коронавірус, завантажені на 31%. У них знаходиться 1267 пацієнтів, з 119 перебуває у реанімаціях, ще 27 підключені до апаратів штучної вентеляції легень. За словами Ірини Шурпяк, станом на сьогодні більше 90% ліжок для хворих на коронавірус забезпечені кисневими точками.

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«Це означає, що у нас є достатньо вільних місць у стаціонарах області, які є забезпечені киснем», – додала посадовиця.

Як інформував Львівський портал, станом на ранок п’ятниці, 29 січня, на Львівщині підтверджено 70 685 випадків коронавірус. За минулу добу виявили 440 нових хворих. Зазначимо, протягом останніх днів Львівщині лідирує в Україні за кількістю виявлених випадків коронавірусу.

Нагадаємо, мешканці Львівщини стали суттєво рідше звертатись до лікарів при ГРВІ. Добова кількість звернень зменшилась майже вдвічі, саме тому Covid-статистика каже, що ситуація з захворюваністю стабілізувалась.

Тим часом на новорічно-різдвяні свята на Львівщині прогнозували сплеск COVID-19. Водночас у ЛОДА кажуть, що уникнути його вдалося саме завдяки січневому локдауну.

Загалом в Україні циркулюють 5 штамів коронавірусу, на Львівщині виявили лише один – штам В1.1, який належить до лінії китайського походження. Про циркуляцію в області нового британського різновиду коронавірусу досі відомо не було.

Як писав Львівський портал, наразі відомо, що 53 мешканці Львівщини вдруге перехворіли на коронавірус. Втім точної статистики повторних випадків Covid-19 в області немає.

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