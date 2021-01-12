Коронавірус знову «помолодшав». Хто найчастіше на Львівщині потрапляє в лікарню

Коронавірус знову «помолодшав». Якщо ще влітку у львівських лікарнях переважали хворі віком 50+, то вже зараз найчастіше госпіталізують пацієнтів вікової категорії 35-59 років. Про це повідомляє Львівський портал.

Керівниця обласного лабораторного центру Наталія Іванченко зауважує, що за медичною допомогою зараз значно частіше стала звертатись хвора на коронавірус молодь. Також зросла госпіталізація дітей із Covid-19.

«За медичною допомогою зараз більше звертається молодь, тобто люди віком близько 35 років. Стосовно госпіталізації, то вік теж знизився. На стаціонарне лікування найчастіше забирають людей вікової категорії 35-59 років. Також постійно в нашій обласній дитячі лікарні перебувають від 10 до 14 дітей з коронавірусом. Водночас є звернення від зовсім маленьких діток віком 1-2 місяці», – розповіла Наталія Іванченко під час брифінгу 12 січня.

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Зазначимо, що з початком пандемії коронавірусу до лікарень на Львівщині найчастіше потрапляли пацієнти віком 60+. Влітку Covid помолодшав і в стаціонари почали госпіталізовувати більше хворих віком 50+, при цьому їхній стан здебільшого був важким.

У світі молодь стала частіше хворіти на коронавірус ще навесні-влітку. Збільшення частки хворих на Covid молодих людей та дітей на Львівщині зафіксували восени. Також побільшало випадків, коли хвороба у людей віком 35+ протікала важко.

Тим часом наймолодшим хворим на коронавірус в області було місячне немовля.

Як писав Львівський портал, коронавірус на Львівщині підтвердили більше ніж у 65 тисяч людей, понад 50 тисяч із них вже одужали. За останню добу одужало вдвічі більше осіб, ніж захворіло.

Втім епідеміологиня Наталія Іванченко пояснює: на Львівщині не поменшало хворих на коронавірус, це люди стали суттєво рідше звертатись за медичною допомогою.

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