У ЛОДА хочуть сформувати «позитивне ставлення» мешканців до вакцинації від Covid

На Львівщині готуються до початку вакцинації окремих категорій населення від коронавірусу. При цьому у Львівській ОДА хочуть сформувати у людей «позитивне ставлення» до цієї процедури. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі облдержадміністрації.

Зараз в області розробляють детальний план вакцинування від коронавірусу. Тому посадовці збирають інформацію про кількість людей, які першочергово будуть охоплені щепленням, готуються й медики.

Зауважимо, спершу щеплення від Covid робитимуть медикам, освітянам, поліцейським та військовим, а також людям з групи ризику за віком та станом здоров’я.

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Втім заступниця директора департаменту охорони здоров’я ЛОДА Ірина Шурпяк наголосила, що дуже важливо сформувати у мешканців «позитивне ставлення» до вакцинації, аби вони хотіли і робили щеплення.

«Зараз дуже важливо сформувати позитивне ставлення населення до кампанії вакцинування, і це стосується не лише Covid. Сподіваюсь, що після усіх етапів ми будемо мати достатнє охоплення вакцинацією», – відзначила Ірина Шурпяк.

Зазначимо, що якщо раніше 40% українців говорили, що не хочуть робити щеплення від коронавірусу навіть безкоштовно, то тепер ця цифра зросла до 52%.

Вакцинацію на Львівщині проводитимуть спеціальні мобільні бригади у тимчасових пунктах щеплення, які облаштують на базі медзакладів. Втім у ЛОДА думають ще й над тим, аби такі пункти діяли ще при окремих підприємствах.

Нагадаємо, попередньо заплановано, що в Україні вакцина з’явиться наприкінці першого або на початку другого кварталу 2021 року. 8 млн доз Україна безкотовно отримає у межах глобальної ініціативи COVAX. Її вистачить, аби зробити щеплення 21 млн людей.

У портфелі COVAX є вакцини фармакологічних компаній AstraZeneca (Великобританія), Moderna (Америка) та Novavax. Але МОЗ також веде додаткові перемовини з низкою інших виробників. Так, нещодавно прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в лютому Україна може отримати три різні вакцини. Він не уточняв, про які саме вакцини йдеться, але запевнив, що вони будуть ліцензовані та схвалені ВООЗ.

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