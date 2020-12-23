Covid-лікарні Львова заповнені на 33%

У міських лікарнях Львова, які приймають хворих на коронавірус, облаштували 1300 ліжок. Станом на ранок 23 грудня на лікуванні перебуває 430 пацієнтів, тобто зайняті 33% ліжок. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.
За словами заступниці міського голови Львова й керівниці міського штабу протидії COVID Галини Слічної, зараз 430 пацієнтів перебувають на стаціонарному лікуванні в лікарнях, а це 33% від загальної кількості ліжок. Із них 337 мають підтверджений коронавірус, 35 – в реанімації, 11 – підключені до апарату ШВЛ», – зазначила в коментарі Галина Слічна
Також вона зазначила, що у міських лікарнях Львова є 439 кисневих концентраторів, проте до кінця року закуплять ще 122, адже вони вкрай необхідні для лікування хворих на COVID у важкому стані. Кількість кисневих точок по лікарнях теж збільшать до понад 700.
«Маємо закуплено 439 кисневих концентраторів, плануємо ще 122 отримати до кінця року. Також маємо облаштовано 543 кисневі точки, і до кінця року плануємо ще 190 дооблаштувати», – повідомила Галина Слічна.
Як повідомляв Львівський портал, на Львівщині станом на ранок 23 грудня підтверджено 57 906 випадків інфікування коронавірусом. Зокрема, минулої доби виявлено 505 випадків COVID-19, серед них львів`ян – 361.
Нагадаємо, на початку листопада на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Тоді завантаженість стаціонарів сягла 67%, згодом цей показник впав майже до 60%, а станом на 22 грудня – до 39,8%.
Наразі 70% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%.
Зважаючи на ситуацію, на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі. Їх збираються облаштовувати на території спорткомплексів. Наразі йдеться про «Арену Львів» та спорткомплекс ЛНУ ім. Івана Франка на вул. Черемшини.
Додамо, що в області на новорічно-різдвяні свята прогнозують сплеск COVID-19.
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Ольга Денисяка