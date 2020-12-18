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На Львівщині прогнозують сплеск COVID на новорічно-різдвяні свята

Соломія Головіна

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На Львівщині на новорічно-різдвяні свята очікують збільшення кількості хворих на коронавірус. Про це сьогодні, 18 грудня, під час брифінгу заявила експерт департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА з пульмонології Надія Рудницька, передає кореспондент Львівського порталу.

 

За її словами, хоча коронавірус у світі вирує ось уже рік, деякі люди вважають себе безсмертними і не дотримуються правил безпеки в умовах пандемії.

«Якщо за останній тиждень ми мали деяке зменшення захворюваності, що можливо було пов’язане з карантином вихідного дня, то сьогодні ми прогнозуємо його збільшення. Це пов’язано з тим, що наші люди абсолютно не дотримуються заходів індивідуального захисту…», – зазначила Надія Рудницька.

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Відтак у області прогнозують збільшення COVID-хворих на свята.

«Бачимо велику кількість людей на зупинках громадського транспорту, безпосередньо в транспорті, в ТРЦ, плануються корпоративи… Це все напевно призведе до кінця року, тобто на Новий рік і різдвяні свята, до зростання кількості пацієнтів», – резюмувала експерт департаменту з пульмонології.

Додамо, що наразі у Львівській області на коронавірус вже захворіло 55 860 осіб. При цьому померли 1 616 людей, а одужали 40 657 хворих.

Нещодавно ми інформували про те, що коронавірус «помолодшав»: на Львівщині зросла кількість тяжких випадків перебігу хвороби, в тому числі серед молодих пацієнтів.

На початку грудня дещо зменшилася кількість госпіталізованих з коронавірусною інфекцією та підозрою на неї. Проте мешканців області закликали не втрачати пильність та дотримуватися карантинних обмежень, особливо у період новорічно-різдвяних свят.

Зокрема, керівниця Львівського обласного лабораторного центру Наталія Іванченко наголошувала, що у період пандемії не час святкувати. Адже таким чином ми наражаємо на небезпеку себе та своїх рідних.

Як відомо, на повний локдаун Україна піде після Різдва – з 8 по 24 січня включно. Всі деталі – за цим посиланням.

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