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На Львівщині 77% covid-ліжок забезпечені киснем

Ольга Денисяка

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Вже 77% ліжок у стаціонарах Львівщини, призначених для лікування хворих на коронавірус, мають доступ до кисню. До кінця року цей показник має становити щонайменше 80%. Про це під час брифінгу у вівторок, 22 грудня, розповів очільник департаменту охорони здоров’я ЛОДА Орест Чемерис, передає кореспондент Львівського порталу.

 

За його словами, у стаціонарах Львівської області є 3645 ліжок для хворих на COVID-19. Серед них 2800 ліжок вже мають доступ до кисневої мережі, тобто 77%. Хоча норма, встановлена МОЗ України, – мінімум 80% ліжок.

Водночас завантаженість ліжкової мережі становить 39,8%. Наразі зайнято 1 451 ліжко, з них:

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  • у Львівській обласній інфекційній лікарні – 109
  • у Центрі легеневого здоров’я – 161
  • у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 128
  • у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні ОХМАТДИТ – 7
  • у Обласній клінічній лікарні– 34
  • у лікарні швидкої допомоги Львова – 205
  • у 1 міській клінічній лікарні – 69
  • у 5 міській клінічній лікарні – 68
  • у 8 міській клінічній лікарні – 79
  • у 1-му пологовому будинку – 10
  • у Львівській клінічній лікарні на ЗТ філії «ЦОЗ» АТ «Укрзалізниця» – 5
  • у Стрийській міській лікарні – 64
  • у Стебницькій міській лікарні – 42
  • у Рудківській лікарні – 48
  • у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 101
  • у Кам’янка-Бузькій центральній районні лікарні – 47
  • у Сокальській центральній районні лікарні – 34
  • у Жовківській центральній районні лікарні – 36
  • у Жидачівській центральній районні лікарні – 42
  • у Самбірській центральній районні лікарні – 27
  • у Буській центральній районні лікарні – 37
  • у Пустомитівській центральній районні лікарні – 51
  • у Перемишлянській центральній районні лікарні – 47.

Раніше у ЛОДА пояснювали, що процес збільшення кисневої мережі лікарень затягується через брак підприємств, які виконують подібні роботи. На обладнання киснем 80% ліжок у стаціонарах піде кілька місяців.

На закупівлю і обладнання стаціонарів кисневими точками на рівні 80% Львівщина отримала із держбюджету додатково майже 51 млн грн.

Нагадаємо, на початку листопада на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Тоді завантаженість стаціонарів сягла 67%, згодом цей показник впав майже до 60%, а станом на 18 грудня він становить 40%.

Також на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі. Їх збираються облаштовувати на території спорткомплексів. Наразі йдеться про «Арену Львів» та спорткомплекс ЛНУ ім. Івана Франка на вул. Черемшини.

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