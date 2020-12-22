На Львівщині 77% covid-ліжок забезпечені киснем

Вже 77% ліжок у стаціонарах Львівщини, призначених для лікування хворих на коронавірус, мають доступ до кисню. До кінця року цей показник має становити щонайменше 80%. Про це під час брифінгу у вівторок, 22 грудня, розповів очільник департаменту охорони здоров’я ЛОДА Орест Чемерис, передає кореспондент Львівського порталу.
За його словами, у стаціонарах Львівської області є 3645 ліжок для хворих на COVID-19. Серед них 2800 ліжок вже мають доступ до кисневої мережі, тобто 77%. Хоча норма, встановлена МОЗ України, – мінімум 80% ліжок.
Водночас завантаженість ліжкової мережі становить 39,8%. Наразі зайнято 1 451 ліжко, з них:
- у Львівській обласній інфекційній лікарні – 109
- у Центрі легеневого здоров’я – 161
- у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 128
- у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні ОХМАТДИТ – 7
- у Обласній клінічній лікарні– 34
- у лікарні швидкої допомоги Львова – 205
- у 1 міській клінічній лікарні – 69
- у 5 міській клінічній лікарні – 68
- у 8 міській клінічній лікарні – 79
- у 1-му пологовому будинку – 10
- у Львівській клінічній лікарні на ЗТ філії «ЦОЗ» АТ «Укрзалізниця» – 5
- у Стрийській міській лікарні – 64
- у Стебницькій міській лікарні – 42
- у Рудківській лікарні – 48
- у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 101
- у Кам’янка-Бузькій центральній районні лікарні – 47
- у Сокальській центральній районні лікарні – 34
- у Жовківській центральній районні лікарні – 36
- у Жидачівській центральній районні лікарні – 42
- у Самбірській центральній районні лікарні – 27
- у Буській центральній районні лікарні – 37
- у Пустомитівській центральній районні лікарні – 51
- у Перемишлянській центральній районні лікарні – 47.
Раніше у ЛОДА пояснювали, що процес збільшення кисневої мережі лікарень затягується через брак підприємств, які виконують подібні роботи. На обладнання киснем 80% ліжок у стаціонарах піде кілька місяців.
На закупівлю і обладнання стаціонарів кисневими точками на рівні 80% Львівщина отримала із держбюджету додатково майже 51 млн грн.
Нагадаємо, на початку листопада на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Тоді завантаженість стаціонарів сягла 67%, згодом цей показник впав майже до 60%, а станом на 18 грудня він становить 40%.
Також на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі. Їх збираються облаштовувати на території спорткомплексів. Наразі йдеться про «Арену Львів» та спорткомплекс ЛНУ ім. Івана Франка на вул. Черемшини.
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Ольга Денисяка