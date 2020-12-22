На Львівщині 77% covid-ліжок забезпечені киснем

Вже 77% ліжок у стаціонарах Львівщини, призначених для лікування хворих на коронавірус, мають доступ до кисню. До кінця року цей показник має становити щонайменше 80%. Про це під час брифінгу у вівторок, 22 грудня, розповів очільник департаменту охорони здоров’я ЛОДА Орест Чемерис, передає кореспондент Львівського порталу.

За його словами, у стаціонарах Львівської області є 3645 ліжок для хворих на COVID-19. Серед них 2800 ліжок вже мають доступ до кисневої мережі, тобто 77%. Хоча норма, встановлена МОЗ України, – мінімум 80% ліжок.

Водночас завантаженість ліжкової мережі становить 39,8%. Наразі зайнято 1 451 ліжко, з них:

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у Львівській обласній інфекційній лікарні – 109

у Центрі легеневого здоров’я – 161

у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 128

у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні ОХМАТДИТ – 7

у Обласній клінічній лікарні– 34

у лікарні швидкої допомоги Львова – 205

у 1 міській клінічній лікарні – 69

у 5 міській клінічній лікарні – 68

у 8 міській клінічній лікарні – 79

у 1-му пологовому будинку – 10

у Львівській клінічній лікарні на ЗТ філії «ЦОЗ» АТ «Укрзалізниця» – 5

у Стрийській міській лікарні – 64

у Стебницькій міській лікарні – 42

у Рудківській лікарні – 48

у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 101

у Кам’янка-Бузькій центральній районні лікарні – 47

у Сокальській центральній районні лікарні – 34

у Жовківській центральній районні лікарні – 36

у Жидачівській центральній районні лікарні – 42

у Самбірській центральній районні лікарні – 27

у Буській центральній районні лікарні – 37

у Пустомитівській центральній районні лікарні – 51

у Перемишлянській центральній районні лікарні – 47.

Раніше у ЛОДА пояснювали, що процес збільшення кисневої мережі лікарень затягується через брак підприємств, які виконують подібні роботи. На обладнання киснем 80% ліжок у стаціонарах піде кілька місяців.

На закупівлю і обладнання стаціонарів кисневими точками на рівні 80% Львівщина отримала із держбюджету додатково майже 51 млн грн.

Нагадаємо, на початку листопада на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Тоді завантаженість стаціонарів сягла 67%, згодом цей показник впав майже до 60%, а станом на 18 грудня він становить 40%.

Також на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі. Їх збираються облаштовувати на території спорткомплексів. Наразі йдеться про «Арену Львів» та спорткомплекс ЛНУ ім. Івана Франка на вул. Черемшини.

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