На Львівщині за добу від COVID померло 22 людей

На Львівщині станом на ранок 23 грудня підтверджено 57 906 випадків інфікування корона вірусом. Зокрема, минулої доби виявлено 505 випадків COVID-19, серед них львів`ян – 361. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 57 906 осіб. Водночас 1 671 людина померла (+22 за минулу добу), 42 821 пацієнт одужав (+366 за минулу добу). У Львові за цей період COVID-19 підтвердили у 26 446 осіб, з яких 18 931 вже одужало і летальних випадків – 753.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1546 ПЛР-тестів, з них 505 – позитивні. Серед них львів`ян – 361. Залишку проб у холодильнику нема.

Реклама партнерів

У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 77 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні – 63 пацієнти, у лікарні швидкої медичної допомоги – 211 пацієнтів, у 5-тій міській клінічній лікарні – 69 пацієнтів, у 4-тій міській лікарні – 1 пацієнт, у пологовому – 9 пацієнтів.

Загалом в стаціонарах міста перебуває 430 осіб: 337 з них мають коронавірус, 35 – у реанімації, 11 людей підключено до апаратів ШВЛ. За останню добу до медзакладів поступило 39 осіб, виписано – 38.

Нагадаємо, на початку листопада на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Тоді завантаженість стаціонарів сягла 67%, згодом цей показник впав майже до 60%, а станом на 22 грудня – до 39,8%.

Наразі 70% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%.

Зважаючи на ситуацію, на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі. Їх збираються облаштовувати на території спорткомплексів. Наразі йдеться про «Арену Львів» та спорткомплекс ЛНУ ім. Івана Франка на вул. Черемшини.

Додамо, що в області на новорічно-різдвяні свята прогнозують сплеск COVID-19.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.