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Суботу та неділю у Львові знову зробили вихідними

Ольга Денисяка

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Відтепер суботи та неділі у Львові знову стали вихідними днями. Про це 2 грудня на сторінці у Facebook заявив мер міста Андрій Садовий, передає Львівський портал.

 

«Відтепер суботи та неділі у Львові – знову вихідні. Сьогодні Кабінет міністрів не продовжив карантин «вихідного дня», – написав Садовий.

Зазначимо, з 14 до 30  листопада в Україні діяв карантин вихідного дня.  У мерії Львова сказали, що такий карантин може знищити бізнес, тому вирішили обійти заборону, зробивши суботу та неділю робочими днями.

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Водночас у ЛОДА наголосили, що підприємців, які не будуть дотримуватися карантину вихідного дня, штрафуватимуть.

У МОЗ нещодавно визнали, що карантин вихідного дня не виправдав себе. Відтак в Україні пропонують ввести повний локдаун на Новий рік та Різдво. Такий варіант подій допускає й Денис Шмигаль.

ЗМІ, посилаючись на джерела в Офісі президента, пишуть про два варіанти введення повного локдауну: з 25 грудня по 17 січня та з 7 по 20 грудня. Втім жодних ймовірних дат повного локдауну влада офіційно не озвучувала.

Як писав Львівський портал, нещодавно Кабмін зобов’язали попереджати українців про посилення карантину.

Зазначимо, у Львові попри можливий локдаун все-таки встановлять головну новорічну ялинку, натомість місто повністю відмовляється від масштабних новорічно-різдвяних святкувань. Також міський голова Львова Андрій Садовий виступив проти введення повного локдауну на зимові свята, бо у місті на Різдво «панує особлива атмосфера».

На думку мера, у Львові лише потрібно посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень, адже ситуація із COVID-19 є контрольованою.

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