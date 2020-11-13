У Львові суботи і неділі оголосили робочими днями

Виконавчий комітет Львівської міськради під час засідання 13 листопада оголосив усі суботи та неділі до 30 листопада робочими днями. Це дозволить не закривати у місті заклади громадського харчування, магазини та інші установи. Про це повідомили у Телеграм-каталі Львівської мерії, передає Львівський портал.

Так, до 30 листопада субота та неділя на території Львова оголошені робочими днями для закладів громадського харчування, торговельно-розважальних центрів, закладів культури, спортивних залів, фітнес-центрів та ринків.

«Це означає, що у Львові неможливо запровадити карантин «вихідного дня», бо в нас немає вихідних. Люди мають право на працю», – йдеться в повідомленні.

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Також мерія звернеться до уряду з проханням компенсувати малому і середньому бізнесу збитки через карантин.

Як відомо, 11 листопада Кабмін вирішив запровадити в Україні карантин вихідного дня. Він почне діяти в вже з 14-15 листопада. Обмеження будуть діяти з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

Своєю чергою у Львівській міській раді заявили, що готують позов до суду на таке урядове рішення. У ЛОДА відповіли, що підприємців, які не дотримуватимуться карантину вихідного дня та постанови Кабінету міністрів, штрафуватимуть. Штраф за порушення карантину стартує від 17 тисячі гривень.

Під стіни ЛОДА проти карантину вихідного дня вийшли на акцію протесту ресторатори.

Детальніше про те, що таке карантин вихідного дня та, які загрози він несе для готельно-ресторанного бізнесу читайте у матеріалі Львівського порталу: «На межі…Чим загрожує рестораторам карантин вихідного дня».

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