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Шмигаль допускає, що на зимові свята можуть ввести локдаун

Вероніка Рой

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Кабінет міністрів розглядає введення жорсткого карантину на новорічні й різдвяні свята як один варіантів розвитку подій. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає УП.

 

«Ми готуємося до всіх можливих сценаріїв – зокрема, і до можливого введення карантину на зимові свята. Наразі вся країна в помаранчевій зоні і діє карантин вихідного дня – і це зважена альтернатива жорстким карантинним заходам і обмеженням…

Про введення більш жорстких заходів зараз мова не йде. Але ми розуміємо, що кінець грудня та початок січня – період новорічних свят. Це зустрічі, ярмарки, тісні контакти між людьми. І все це може дати значний поштовх до сплеску хвороби, якого медична система може не витримати», – сказав Шмигаль.

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Прем’єр-міністр додав: «Уряд не приховує та говорить відкрито, що ми розробляємо план реагування на випадок погіршення ситуації. Бо наші кроки мають бути зрозумілими та передбачуваними для людей та бізнесу».

Нагадаємо, з 14 по 30 листопада в Україні ще діє карантин вихідного дня. Втім прем’єр-міністр Денис Шмигаль вже заявив: якщо такі обмеження не спрацюють, українцям варто чекати повного локдауну.

Нещодавно стало відомо, що в Україні пропонують ввести повний локдаун на Новий рік та Різдво.

У Львові ще не вирішили, як саме відзначатимуть новорічно-різдвяні свята, оскільки поки невідомо, яка ситуація буде із коронавірусом та які рішення прийматиме уряд.

Зазначимо, з 25 листопада Кабмін зобов’язаний попереджати українців про посилення карантину.

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