Кабмін зобов’язали попереджати українців про посилення карантину

У парламентській газеті «Голос України» опублікували постанову Верховної Ради, якою Кабмін зобов’язують попереджати громадян про посилення карантину. Про це йдеться на сторінці Верховної Ради у Facebook.

Так, постанову Верховної Ради України №1004-IX «Про своєчасне інформування громадян у разі посилення протиепідемічних заходів з метою належної підготовки до такого посилення» оприлюднили у «Голосі України» 24 листопада. Вона набуває чинності з дня, наступного за днем її публікування, тобто з 25 листопада.

Документ передбачає, що посилення карантину в Україні загалом чи на території окремого регіону уряд обов’язково має оприлюднити відповідне рішення не пізніше ніж за 7 календарних днів.

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Постанова уточняє, про які саме карантинні заборони уряд має попереджати українців заздалегідь:

заборона регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним, залізничним транспортом, міським електротранспортом, метрополітеном у міському сполученні;

заборона відвідування закладів освіти здобувачами освіти;

заборона приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері культури;

заборона приймання відвідувачів у кінотеатрах;

заборона приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо);

заборона приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах;

заборона приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного й побутового обслуговування населення;

заборона покидати місця свого проживання.

«Крім того, уряд має не пізніше ніж за сім календарних днів до початку дії двох і більше зазначених заходів внести до парламенту законопроєкт щодо надання державної підтримки й пільг населенню та суб’єктам господарювання, які зазнають негативних наслідків у зв’язку з посиленням протиепідемічних заходів», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з 14 по 30 листопада в Україні ще діє карантин вихідного дня. Втім прем’єр-міністр Денис Шмигаль вже заявив: якщо такі обмеження не спрацюють, українцям варто чекати повного локдауну.

Нещодавно стало відомо, що в Україні пропонують ввести повний локдаун на Новий рік та Різдво.

У МОЗ уже заявили, що ситуація з поширенням COVID-19 в Україні наближається до критичної. В уряді прогнозують, що кінця листопада в Україні за добу коронавірусом заражатимуться близько 15 тисяч людей, а до кінця року ця цифра може досягти 20 тисяч.

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