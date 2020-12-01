Смерть пацієнтів у Жовківській лікарні: комісія пропонує звільнити керівництво медзакладу

Протягом двох днів у Жовківській центральній районній лікарні, де через знеструмлення померло двоє пацієнтів, працювала обласна комісія, яка з’ясовувала обставити події. За її результатами, було запропоновано звільнити керівника лікарні Ігоря Шевціва та його заступників. Про це у понеділок, 1 грудня, під час брифінгу повідомив директор департаменту охорони здоров’я Орест Чемерис, передає Львівський портал.

За його словами, адміністрацією лікарні під час вимкнення електроенергії не було вчинено жодних дій для того, щоб підключити корпус, де знаходилася реанімація, до резервного живлення.

«Протягом 30 листопада працювала комісія у Жовківській центральній районній лікарні. Були зібрані пояснення у медичних працівників, які надавали допомогу хворим, у момент події, що трапилася. Окрім того були відібрані пояснення в адміністрації лікарні. Сьогодні комісія працювала над наданою інформацією. Хочемо повідомити, що медичними працівниками, які перебували у цей момент на чергуванні, була надана допомога пацієнт під час відключення електроенергії у повному обсязі. Водночас адміністрацією лікарні під час вимкнення електроенергії не було вчинено жодних дій для того, щоб підключити корпус, де знаходилася реанімація, до резервного живлення. За результатами комісії було підготовлено лист до Жовківської районної ради, власника лікарні, з ініціативою звільнення керівника закладу охорони здоров’я Ігоря Шевціва», – сказав Орест Чемерис.

Реклама партнерів

Своєю чергою голова комісії, заступник директора департаменту охорони здоров’я Андрій Голдун зазначив, що департамент продовжить роботу над з’ясовуванням обставин подій.

«На цьому не завершиться робота департаменту, аби поставити всі крапки над «і» у цій справі. Далі департаментом буде створена комісія з якості надання медичної допомоги цим пацієнтам. Буде зроблена оцінка роботи медичного персоналу», – каже Андрій Голдун.

Як повідомляв Львівський портал, 27 листопада у Жовківській центральній районній лікарні Львівської області двоє пацієнтів із діагнозом COVID-19 померли після того, як у реанімаційному відділенні було відсутнє електропостачання.

Відомо, що того дня у лікарні двічі відмикали світло. У «Львівобленерго» запевняють, що узгоджували час відключення з працівниками медзакладу. Аби запобігти трагедії у лікарні, мали б використати альтернативне джерело енергії. У медзакладі наявні два електричних генератори.

У Жовківській лікарні пояснили Львівському порталу, що генератор не підключали, оскільки думали, що світло швидко увімкнуть.

Варто зауважити, що керівник лікарні Ігор Шевців має лікарняний з того дня, коли сталася трагедія.

Додамо, у поліції з цим фактом відкрили дві кримінальні справи, а голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький ініціював звільнення головного лікарня Жовківської районної лікарні та голови Жовківської РДА.

Напередодні голова МОЗ Максим Степанов повідомив, що в усіх лікарнях України будуть проведені перевірки обладнання. На Львівщині перевірять усі лікарні, проте перш за все – 22 медзаклади, які приймають хворих на коронавірус.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.