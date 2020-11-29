Голова ЛОДА вимагає звільнення голови Жовківської РДА та головлікаря через загибель пацієнтів

Голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький ініціював звільнення головного лікарня Жовківської районної лікарні та голови Жовківської РДА через загибель двох пацієнтів з коронавірусом. Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

27 листопада у Жовківській районній лікарні двоє пацієнтів, які були підключені до апаратів ШВЛ, померли через відсутність електроенергії у медзакладі.

«Ініціюю подання про звільнення голови Жовківської РДА, а перед Жовківською районною радою ініціюю звільнення головного лікаря медичного закладу. Також департаментом охорони здоров’я ЛОДА розпочато службову перевірку щодо дій медичних працівників Жовківської ЦРЛ», – заявив Козицький.

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Як відомо, в лікарні наявні два електричних генератори, які можна застосовувати при аварійних відключеннях світла. Один електрогенератор під’єднаний до електромережі в пологовому відділенні. А другий електрогенератор на момент приїзду слідчо-оперативної групи та зі слів самих працівників медичного закладу чомусь знаходився в гаражному приміщенні на території лікарні і не був підключений до електромережі.

За словами Козицького, при відібранні первинних показів слідчо-оперативною групою керівництво медзакладу пояснило, що генератор не задіяно до реанімаційного відділення, оскільки в ньому не було потреби. А в самому Жовківському РЕМ, коли зникло світло, медзаклад нібито запевнили, що е/е не буде впродовж 20 хв.

За фактом слідчі Жовківського відділення поліції за процесуального керівництва Червоноградської місцевої прокуратури відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.367 (Службова недбалість) та ч.2 ст 119 (Вбивство через необережність) Кримінального кодексу України.

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