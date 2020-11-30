Чи справді Україні потрібен повний локдаун. Думка епідеміолога

Керівниця Львівського обласного лабораторного центру Наталія Іванченко переконана, що в Україні необхідно вводити жорсткий карантин, аби розірвати ланцюжок захворюваності на COVID-19. Такий локдаун, на її думку, необхідно впроваджувати щонайменше на 28 днів. Про це Наталія Іванченко розповіла у коментарі Львівському порталу.

«Враховуючи, що максимальний інкубаційний період становить 14 днів, то ідеальний варіант перервати всю роботу як мінімум на два інкубаційних періоди. Тобто на 28 днів. Це дозволить розірвати між людьми ланцюжки захворюваності. Тоді є шанс, що інтенсивність поширення знизиться. Зрозуміло, що абсолютно усі обмежувальні заходи є хорошими, але ідеальними, з точки зору епідеміології, – це є локдаун, і то мінімум на 28 днів – два максимальних інкубаційних періоди», – пояснює Наталія Іванченко.

На її думку, мешканцям Львівщині під час цьогорічних новорічно-різдвяних свят потрібно відмовитися від масштабних святкувань великими компаніями. Адже таким чином ризик підхопити COVID-19 є значно більший.

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«Життя поділилося на до коронавірусу і після. Чи повернемося ми до того рівня як було до? Ніхто не знає. Але кожна свідома людина повинна зрозуміти, що зараз не час святкувати, не час збиратися великими родинами. Чому? Тому що ми наражаємо на небезпеку своїх рідних. Зараз є жарт про Новий рік через Zoom. Але це дійсно безпечний варіант. Звичайно, що люди будуть зустрічатися, але чим менше людей зійдеться за одним столом, тим менше людей потім захворіє. Тобто кожен повинен зрозуміти, що цьогоріч не буде, так як було минулого року. Зрештою кожен має прийняти рішення, чи хоче він в якійсь мірі ризикувати, опиняючись на лікарняних ліжках чи ліжку в реанімації інтенсивної терапії, чи він хоче продовжити нормальне, активне життя. На жаль, на сьогодні питання стоїть саме так», – наголосила керівниця обласного лабораторного центру.

Наталія Іванченко каже, що про результати карантину вихідного дня, дія якого завершилася 30 листопада, поки говорити зарано.

«Щодо карантину вихідного дня, то ідея полягала у тому, що на вихідні найчастіше люди зустрічалися між собою, сприяючи передачі вірусу. Станом на зараз оцінити, на скільки це було ефективно чи ні –складно. Ідея карантину вихідного дня не була пов’язана з тим, що от ми в суботу та неділю залишимося вдома і моментально припиняться реєструватися випадки захворювання. Ідея в була в тому, щоб не було стрімкого росту нових випадків хвороби після вихідних. Оскільки у нас пройшло тільки два тижні від початку цих дій, то поки що на 100% оцінити, чи якимось чином такий карантин вплинув – важко», – розповідає вона.

Керівниця обласного лабораторного центру закликає не нехтувати правилами безпеки, дотримуватися карантину, носити маски, тримати дистанції між людьми, мити руки. Вона стверджує, що керуватися думкою, що вдруге підхопити коронавірус не можливо, – неправильно. Адже на Львівщині є випадки повторного зараження.

«Страшно, бо є випадки повторного захворювання на коронавірус. Ніхто не знає, коли може вдруге підхопити коронавірус. Тому що наразі страшно всім. Тому кажу, що потрібно боятися людей, не підходити ближче ніж 1,5 метри один до одного. Поки не буде вакцини – інших способів немає», – додає Наталія Іванченко.

Нагадаємо, з 14 по 30 листопада в Україні ще діяв карантин вихідного дня. Втім прем’єр-міністр Денис Шмигаль попереджав: якщо такі обмеження не спрацюють, українцям варто чекати повного локдауну.

Згодом стало відомо, що в Україні пропонують ввести повний локдаун на Новий рік та Різдво. Такий варіант подій допускає й Денис Шмигаль.

ЗМІ, посилаючись на джерела в Офісі президента, пишуть про два варіанти введення повного локдауну: з 25 грудня по 17 січня та з 7 по 20 грудня. Втім жодних ймовірних дат повного локдауну влада офіційно не озвучувала.

У той же час у Львові виступили проти введення повного локдауну на Новий рік та Різдво. Мер Львова переконаний, що у місті лише потрібно посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень, адже ситуація із COVID-19 є контрольованою.

Зазначимо, що у Львові досі не знають, як святкувати Новий рік та Різдво в час пандемії коронавірусу. Чи встановлять цьогоріч ялинку в центрі міста і чи буде традиційний ярмарок, невідомо.

Додамо, станом на ранок понеділка, 30 листопада, коронавірус підтвердили у 46 078 мешканців Львівщини. За минулу добу виявили 442 нових хворих.

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